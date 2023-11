Beatrice Luzzi di nuovo vicina a Garibaldi/ L’amico di lei: “I figli sanno anche che esiste la finzione…”

Beatrice Luzzi contro tutti al Grande Fratello 2023

Forte, determinata, schietta e senza filtri. Si è presentata così Beatrice Luzzi nella casa del Grande Fratello 2023 diventandone subito una protagonista indiscussa. L’attrice, sin dalle prime settimane, non si è risparmiata scontrandosi con tutti gli altri concorrenti del reality. Tra i primi a farne le spese ci sono Rosy Chin e Massimiliano Varrese con i quali ha avuto diversi scontri. Dotata di una dialettica importante, la Luzzi riesce a rispondere a tutte le accuse e tale sua capacità le ha permesso di avvicinarsi anche a Giampiero Mughini. Settimana dopo settimana, tuttavia, Beatrice sta lentamente conquistando anche la fiducia degli altri coinquilini, in primi Massimiliano con cui sembra sia giunta la tregua.

Tra tutti i rapporti che ha instaurato nella casa, tuttavia, quello che fa discutere è quello con Giuseppe Garibaldi con cui alterna momenti di gelo totale ad altri di coccole e tenerezze. Beatrice, dunque, pare una donna pronta a non farsi scalfire da nulla. Eppure, come scrive il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 8 novembre, i figli rappresentano il suo punto debole.

Beatrice Luzzi, parlano gli amici

Beatrice Luzzi ha fatto un passo indietro nei confronti di Giuseppe Garibaldi nel momento in cui le è stato fatto notare che tale rapporto potrebbe infastidire i figli. In suo soccorso, però, sono arrivati su due amici che hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Chi. “Bea è un’attrice e chi recita, per definizione, è molto bravo a muoversi tra finzione e realtà in senso pirandelliano. Non voglio dice che ci sia un calcolo ma per affascinare una donna come lei ci vuole qualcosa di particolare“, dice Fabio Mazzari che la conosce dai tempi di Vivere.

“I figli sanno anche che esiste la finzione, hanno visto la mamma interpretare scene d’amore sul set, possono pensare che stia recitando una parte”, ha aggiunto Fabio Bonini, anche lui collega della Luzzi sul set di Vivere.











