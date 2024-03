Diretta Mondiali atletica indoor 2024/ Streaming video Rai: programma e finali del giorno (2 marzo)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2024: OGGI LA SECONDA GIORNATA!

Seconda giornata in compagnia dei Mondiali atletica indoor 2024: sabato 2 marzo si comincia ancora alle ore 11:00, tutti gli orari qui indicati sono quelli italiani perché bisogna ricordare che la kermesse si svolge alla Emirates Arena di Glasgow, dove il fuso è un’ora indietro. L’Italia spera di fare bene: possiamo dire che arriviamo da un periodo positivo per la nostra atletica, l’anno scorso abbiamo vinto i Giochi Europei a squadre ed è stato comunque un grande risultato, in più alcuni atleti stanno individualmente crescendo e, anche se magari non saremo una super potenza, certe premesse ci sono.

Sarà così anche oggi e domani nella diretta dei Mondiali atletica indoor 2024, quando vedremo alcuni protagonisti come Larissa Iapichino; un’altra nota tecnica per quanto riguarda la manifestazione è importante, perché la sessione mattutina e pomeridiana lascerà spazio a quella serale che, a partire dalle 20:05, aprirà l’assegnazione delle medaglie anche se, da questo punto di vista, alcune gare saranno finali già la mattina. Adesso, aspettando che la diretta dei Mondiali atletica indoor 2024, facciamo un riassunto su quelle che sono le finali del giorno e cosa potrebbe accadere.

MONDIALI ATLETICA INDOOR 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE GARE

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv dei Mondiali atletica indoor 2024 viene affidata alla televisione di stato, con due canali: avremo Rai Sport HD (numero 58) per la sessione del mattino e pomeriggio e Rai Due per quella serale, anche se in questo caso per mezz’ora a partire dalle ore 20:30 saremo comunque su Rai Sport HD. In entrambi i casi naturalmente resta valido l’appuntamento con la visione alternativa in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa app sui vostri dispositivi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, MONDIALI ATLETICA INDOOR 2024

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2024: LE FINALI DEL GIORNO

Come già detto nel presentare la diretta dei Mondiali atletica indoor 2024, le prime finali inizieranno già dalla mattina: quella del salto in lungo maschile vede coinvolto il nostro Mattia Furlani che una settimana fa ha realizzato il record del mondo Under 20 e dunque si presenta a Glasgow nel pieno della forma e senza potersi nascondere. La mattina della Emirates Arena ci introdurrà anche a Lorenzo Simonelli che affronterà le batterie dei 60 ostacoli con semifinale e finale eventualmente in serata, quando la kermesse del sabato sarà chiusa dai 60 metri femminili.

La finale del salto con l’asta femminile sarà l’occasione per vedere all’opera due protagoniste azzurre come Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo; poi ancora 400 femminili e le due gare dei 3000 metri, sarà una giornata molto lunga quella della diretta dei Mondiali atletica indoor 2024 e qui a Glasgow la speranza è che i nostri rappresentanti possano fare cose importanti, ricordando che il grande appuntamento dell’estate saranno ovviamente le Olimpiadi di Parigi e sarà lì che l’Italia dovrà a suo modo farsi trovare pronta, provando almeno ad avvicinare i grandi risultati di Tokyo.











