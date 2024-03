Diretta Mondiali atletica indoor 2024/ Streaming video Rai: orario e finali del giorno (venerdì 1 marzo)

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2024: LA PRIMA GIORNATA!

La prima giornata dei Mondiali atletica indoor 2024 scatta venerdì 1 marzo: il weekend sarà dedicato alla tre giorni di questa kermesse che si tiene alla Emirates Arena di Glasgow, siamo dunque in Scozia e la manifestazione segue quella che nel 2022 avevamo avuto a Belgrado, visto che la diretta dei Mondiali atletica indoor 2024 si tiene ogni due anni. Il programma è davvero ricco, basti pensare che secondo il fuso italiano (un’ora avanti rispetto a Glasgow) si parte alle ore 11:05 e si concluderà intorno alle ore 23:00; saranno anche tanti i nostri rappresentanti in gara, alcuni dei quali con concrete possibilità di medaglia.

Naturalmente la diretta dei Mondiali atletica indoor 2024 precede anche il grande appuntamento delle Olimpiadi: quando si parla di atletica al coperto bisogna sempre fare delle differenze rispetto alle gare outdoor ma alcuni protagonisti sono comunque gli stessi sia pure in un contesto differente, ricordando che a Tokyo era andata alla grande possiamo anche dire che l’atletica italiana è certamente in crescita e speriamo che alcune conferme arrivino qui, dunque noi aspettando che si gareggi proviamo a fare qualche rapido excursus attraverso il programma della prima giornata ai Mondiali atletica indoor 2024, quella di venerdì 1 marzo.

MONDIALI ATLETICA INDOOR 2024 STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali atletica indoor 2024 sarà affidata alla televisione di stato, appuntamento quindi in chiaro ma vale la pena specificare: infatti la sessione pomeridiana sarà trasmessa da Rai Sport HD al numero 58 del televisore, mentre per la sessione serale si passerà su Rai Due ma con altra incursione su Rai Sport HD per la mezz’ora compresa tra le 20:30 e le 21:00. In ogni caso il servizio di diretta streaming video sarà garantito senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play o installando e attivando la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, MONDIALI INDOOR ATLETICA 2024

DIRETTA MONDIALI ATLETICA INDOOR 2024: LE FINALI DEL GIORNO

Nel presentare il programma della diretta dei Mondiali atletica indoor 2024 per oggi dobbiamo fare un discorso generale, e dire che le giornate sono divise in una sessione mattutina, che termina intorno alle 14:30 (sempre orario italiano) e una serale che dalle ore 20:05 assegna titoli e medaglie. Parlando di queste ultime, il primo titolo assegnato sarà quello del salto in alto femminile che inizia alle ore 20:41, poi però occhio ai 60 metri maschili nei quali schieriamo Samuele Ceccarelli e Chituru Ali che prima dovranno superare le semifinali, eventualmente poi la finale è fissata per le ore 22:45 ed è l’ultima della giornata di venerdì.

Tra gli altri eventi che assegnano titoli e medaglie, ecco quella del getto del peso maschile con Leonardo Fabbri e Zane Weir; e poi il pentathlon, che iniziando in mattinata darà poi spazio al resto di un programma che appunto si concluderà già oggi. Per altri protagonisti azzurri nella diretta dei Mondiali atletica indoor 2024 dovremo aspettare, ma a Glasgow stanno per accendersi le luci e allora noi non vediamo l’ora che finalmente si cominci a gareggiare, sperando appunto che l’Italia possa confermare il suo buon momento andando a timbrare qualche risultato di prestigio.











