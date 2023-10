Beatrice Luzzi e Garibaldi, allusioni hot di Anita: “Lei era in bagno e…”/ Pubblico furioso: “Vergognosa!”

Anita Olivieri e l’allusione hot su Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023: cos’è accaduto

Mentre nella Casa del Grande Fratello 2023 Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi continuano ad approfondire la loro conoscenza, c’è chi manifesta ancora forti dubbi sulla veridicità di questo flirt. I due attirano ormai l’attenzione degli altri concorrenti e c’è anche chi osserva i loro movimenti, cercando di capire se dietro questa storia c’è della finzione. Ciò che però è accaduto poche ore prima della diretta del 12 ottobre sta ancora facendo discutere il web.

Protagonista è Anita Olivieri, che insieme a Letizia e Samira ha commentato alcuni movimenti di Beatrice e Giuseppe. Nel particolare Anita e Letizia, in cucina, hanno raccontato a Samira di aver visto Beatrice, ancora in pigiama, che si è diretta a sciacquarsi la bocca dopo aver trascorso del tempo con Giuseppe. Questa visione ha allora portato le ragazze ad una conclusione piccante e ad un’allusione molti intima, che ha fatto insorgere il web.

Anita Olivieri scatena le critiche del web dopo le sue allusioni su Beatrice Luzzi

“Lo sappiamo tutti cosa sta succedendo di là, lei si alza dal letto e pensi che dovrà fare pipì, e invece” ha dichiarato Anita mimando il gesto di bere dalla fontana del bagno. “Siete due cretine”, ha commentato allora Samira, comprendendo l’allusione dell’amica al fatto che tra Garibaldi e Luzzi ci fosse stata una certa intimità. “Vabbè dai, l’alito pesante di notte ci sta eh. Non c’è niente di male, lo facciamo per ridere”, è stata la battuta di Anita in chiusura. Il web si è però scagliato contro quest’ultima, definendo “scandalosa” e “Vergognosa” la sua uscita su Beatrice, che “ha diritto alla privacy!”

