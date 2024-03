Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: innamorati al Grande Fratello 2024?/ Lui: “C’è qualcosa tra noi”

Giuseppe Garibaldi sempre più vicino a Beatrice Luzzi: “Tra di noi c’è qualcosa”

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono stati la prima vera coppia del Grande Fratello 2024 nata ormai più di sei mesi fa. Nel corso della loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia, però, la loro relazione è stata contraddistinta da continui alti e bassi fino a che i due non solo si sono lasciati ma addirittura non si sono più rivolti la parola. In questi ultimi giorni, però, sembra che tra i due sia di nuovo scattata la scintilla. Nel scorse ore, infatti, il giovane calabrese si è lasciato andare ad alcune confessioni con Beatrice Luzzi.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sono di nuovo innamorati? In quest’ultimi giorni al Grande Fratello 2024 hanno esaminato il loro passato. Secondo l’attrice il sentimento che li ha uniti è sempre stato forte, vero e sincero e crede che ad allontanarli siano stati sia le divergenze caratteriali che soprattutto le incursioni e le pressioni di altre persone a cui ha ceduto Giuseppe. Quest’ultimo alla fine ha ammesso le sue colpe ed ha concluso: “Il rammarico per non esserci parlati per così tanto tempo io ce l’ho. Se siamo qui a parlare è perché tra di noi c’è qualcosa.”

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi: è ritorno di fiamma al Grande Fratello 2024?

Nelle scorse ore Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono scambiati baci e tenerezze sotto le coperte come dimostra una breve clip mostrata dal Grande Fratello 2024. Parlando con gli altri concorrenti, invece, Giuseppe Garibaldi ha svelato un retroscena sull’attrice: “Mi stavo cambiando, lei era vicino, è venuta accanto a me e mi ha detto ‘mi prenderò più cura di te’ e tante belle cose. Io le ho risposto ‘fallo e non ti fare troppi problemi, non pensare al resto, non ti creare troppi problemi, è l’ultimo mese, non ci siamo parlati per del tempo’. Il problema nostro è che pensavamo sempre al passato. Non riuscivamo ad affrontare tutto e andare avanti”.

E poi ancora il giovane ha aggiunto: “Per il mio compleanno mi ha scritto che la nostra è stata una magia incancellabile. Lei mi piace, è una bella donna dentro e fuori. Alla fine ha quegli spigoli che conosciamo… Poi quando sono stato male la prima volta l’ho pensata molto. Pensavo ‘lei comunque mi penserà, pensa a come posso stare adesso’” Insomma, Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sono innamorati? Non resta attendere la puntata di questa sera per scoprire cosa succederà.











