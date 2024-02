Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, pace al Grande Fratello 2024?/ Lei: “Vorrei che ci capissimo meglio e…”

Grande Fratello 2024, Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi: “Ci siamo avvicinati“

Negli ultimi giorni, al Grande Fratello 2024, si è registrato un inatteso riavvicinamento tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Dopo la delusione per come si è conclusa la liaison tra loro, l’attrice non nasconde il rammarico: avrebbe voluto approfondire la conoscenza con lui e, probabilmente, al suo fianco lo avrebbe aiutato a rompere determinati schemi. Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini mette i due coinquilini a confronto, cercando di fare chiarezza sul loro rapporto e cosa esso potrebbe portare per il futuro.

Anita Olivieri, amicizia finita con Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023?/ “Gli ho detto basta…”

“Non nego che, se ci siamo messi insieme, un qualcosa c’è. Restando qui ormai da 6 mesi non svanisce da un momento all’altro, ti porti sempre dentro quel sentimento, quella magia che avevamo da sempre” ammette il barman, che specifica come il loro riavvicinamento degli ultimi giorni sia effettivo: “Io le ho detto di lasciare indietro quello che abbiamo fatto e che è successo. In effetti nell’ultimo periodo, dopo che sono tornato, ci siamo molto avvicinati. Siamo quasi alla fine, godiamoci questo ultimo step senza pensare al passato“.

GIUSEPPE GARIBALDI CHOC AL GRANDE FRATELLO 2024/ Parla cinese e cita Baudelaire: "Non sono un bidello"

Beatrice Luzzi: “Mi piacerebbe che ci capissimo meglio“

Beatrice Luzzi, davanti all’ipotesi di un riavvicinamento a Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2024, replica: “Non è così semplice, io non ci casco più. Ma mi piacerebbe tantissimo poter riuscire ad approfondire e chiudere meglio la situazione che era nata ed era stata poi incastrata in malo modo“. Il barman ha cambiato visione nei confronti dell’attrice, sulla quale dichiara: “Da lei c’è sempre da imparare, l’ho sempre detto. Magari mi avrebbe anche aiutato a rompere questi schemi. Non so quali siano, ma spero siano cose belle“.

Come sta Giuseppe Garibaldi e cosa ha avuto al Grande Fratello/ Malore e ricaduta: "Non si è mai ripreso da…"

Beatrice, a quel punto, esprime la sua più viva speranza: “Quello a cui terrei tantissimo è che lui riuscisse a vedermi per quella che io penso di essere, e non per quella che pensa lui. Mi piacerebbe che ci lasciassimo in modo bello e che riuscissimo ad approfondire meglio e che ci capissimo meglio“. A seguire Alfonso Signorini lascia da solo Garibaldi, al quale chiede se soffrirebbe di più per il rapporto non compiuto con Anita, che non è sfociato oltre una semplice amicizia, o per com’è terminato il rapporto con la Luzzi. Lui, ribadendo che con Anita c’è solo amicizia, risponde: “Con Beatrice è normale che ci ho sofferto“. E alla domanda se in futuro potrebbe rimettersi con lei, lui risponde ironico al conduttore: “Se ti spoilero tutto poi non vanno bene le prossime puntate“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA