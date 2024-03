Beatrice Luzzi e Greta Rossetti, confronto su Vittorio Menozzi/ “Mai entrata nel merito del vostro rapporto”

Greta Rossetti e Beatrice Luzzi: confronto su Vittorio Menozzi

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini ha parlato nuovamente del rapporto tra Beatrice e Vittorio Menozzi parlando di un video in cui Greta Rossetti confermerebbe tutto. In diretta, la Luzzi ha smentito tutto per poi affrontare nuovamente l’argomento con la stessa Greta. Subito dopo la puntata, infatti, Beatrice Luzzi e Greta Rossetti si sono ritrovate da sole e hanno parlato di Vittorio e di ciò che quest’ultimo avrebbe detto a Greta.

“Lui mi ha detto solo cose inerenti al vostro rapporto, poi quando vuoi posso dirti le esatte parole” – ha detto Greta in zona beauty ribadendo di non essere mai entrata personalmente nel merito del loro rapporto. Le parole di Greta, però, non convincono Beatrice che ammette di essere infastidita dalle parole di Vittorio.

Greta Rossetti e Beatrice Luzzi: l’opinione su Vittorio Menozzi

Dopo aver ascoltato le parole di Greta Rossetti, Beatrice Luzzi non riesce a nascondere la delusione nei confronti di Vittorio Menozzi dopo aver trascorso con lui tanti mesi nella casa del Grande Fratello 2024. Beatrice, in particolare, ricorda tutte le loro conversazioni, compresa quella relativa alla nomination di Massimiliano Varrese ribadendo come sia stato sempre Vittorio a parlarle di Massimiliano con cui aveva dei problemi.

“Spero che, adesso, sia tornato in sé. Ultimamente, quando parla, sento che è tornato il Vittorio che conosco”, conclude l’attrice che attende la fine del reality per rivedere Vittorio e avere un confronto con lui.

