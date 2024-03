Grande Fratello 2024 censura video e audio: cos’è successo tra Beatrice e Vittorio?/ Signorini incalza Greta

Scatta la censura al Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini sceglie di non mostrare la conversazione di Greta su Vittorio e Beatrice

Nelle scorse settimana hanno creato scalpore e fatto discutere le parole di Greta Rossetti su Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024. Secondo l’ex volto di Temptation Island tra i due ci sarebbe stato qualcosa di molto intimo. Greta, infatti, ha rrivelato a Letizia Petris che Menozzi durante una conversazione fatta in gita le avrebbe raccontato delle cose “private, agghiaccianti, che fanno venire i brividi” sulla Luzzi. Tuttavia, incalzata in pntata la Rossetti ha negato tutto dichiarando di non ricordarsi nulla su quella conversazione.

A distanza di settimana, però, Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello 2024 sono ritornati sull’argomento per smascherare Greta Rossetti dichiarando di essere in possesso di quei filmati e addirittura delle conversazioni intere. Tuttavia, per tutelare i concorrenti questi video e audio sono stati censurati dal Grande Fratello. Durante la puntata di ieri, giovedì 14 marzo 2024, Signorini, infatti, ha spiegato: “Noi abbiamo voluto mandare questo video, perché poi voi qui con noi dite ‘no, non ho detto niente, non ricordo, non è successo nulla’.” E subito dopo ha aggiunto: “Poi si scoprono altre cose e noi passiamo per folli. Noi abbiamo volontariamente interrotto quell’audio perché poi dopo andava a toccare argomenti molto intimi sui quali non vogliamo entrare. Però non si trattava di manipolazioni sulle nomination o per fare strategie.”

Grande Fratello 2024, cos’è successo davvero tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi sotto le coperte?

Greta Rossetti tempo fa ha fatto intuire che Vittorio Menozzi le avesse confidato, in un momento di rabbia, che con Beatrice Luzzi c’è stato qualcosa di più di una semplice amicizia, qualcosa di molto intimo. A sua volta la Rossetti lo ha rivelato a chiare lettere chiacchierando con Letizia Petris. Il Grande Fratello 2024 ha deciso di non mandare in onda i video integrali sulle rivelazioni di Greta Rossetti. A fare chiarezza, però, su quello che è successo ci ha pensato Beatrice che ha smentito tutto.

Nel dettaglio infatti, Beatrice Luzzi sorpresa e stupita ha ammesso: “Io non ci sto capendo niente di quello che succede…Io ero all’oscuro di tutto…Di agghiacciante tra me e Vittorio c’è stato solo quella puntata in cui abbiamo discusso…Poi c’è stata la storia del ristorante…” E poi ha aggiunto: “Di agghiacciante tra noi non c’è stato assolutamente niente…” Al di là di quello che è successo davvero sotto le coperte tra Beatrice e Vittorio in molti sul web si chiedono se era necessario tirare fuori questa storia dopo settimane.











