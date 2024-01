Beatrice Luzzi furiosa con Letizia Petris/ “Non è riuscita a dirmi una parola di solidarietà”

Beatrice Luzzi delusa da Letizia: le dure parole contro la fotografa

Beatrice Luzzi è rientrata nella casa del Grande Fratello, dopo il ritiro momentaneo per la morte del padre. L’attrice però non sembra aver ricevuto l’accoglienza che si aspettava, almeno non da parte di tutti i suoi inquilini. In confidenza a Fiordaliso e Vittorio, l’attrice si è infuriata per la poca sensibilità dimostrata da Letizia Petris.

“La vuoi sapere la verità? E’ veramente la peggio. Nonostante lei non mi avesse chiesto nulla di mio padre, nonostante quando sono rientrata aveva la faccia scura e non mi abbia detto ‘ciao’, sono andata io da lei ad abbracciarla. E’ capace di pensare delle cose aberranti. Ma tu ti ricordi quel pomeriggio in Tugurio che avevo pianto 4 ore, mi ha detto che io l’avevo fatto per andare in diretta lunedì?” afferma l’attrice per poi aggiungere: “In tutto questo la signora non è riuscita a dirmi una parola di solidarietà dopo che sono tre mesi che ci parla del dolore che ha provato tre anni fa“.

Beatrice Luzzi rientra nella casa: “Lo faccio per onorare mio padre”

Beatrice Luzzi ha deciso di rientrare nella casa del Grande Fratello, dopo aver subito il lutto per la perdita del padre. L’attrice ha spiegato durante la diretta di ieri sera, i motivi che l’hanno spinta a decidere di rimettersi in gioco nel reality show condotto da Alfonso Signorini.

“Non vi nego che è stata una decisione difficilissima quella di capire cosa era meglio fare, – ha spiegato l’attrice, rivelando dunque che – allora mi sono ricordata le parole di mio padre nell’ultimo incontro che abbiamo avuto a Natale, quando mi ha detto ‘Questa volta Bea non mollare, come hai fatto altre volte. Vai fino in fondo, fino a dive riesci’. E così, per onorare lui, sapendo che mia mamma ha tanti fratelli e tante persone che l’assisteranno, ho deciso che era giusto continuare questo percorso.”

