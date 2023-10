Beatrice Luzzi furiosa per il paragone con Jane Alexander/ La replica dell’attrice: “Nemmeno ci conosciamo”

Jane Alexander replica alla reazione di Beatrice Luzzi, paragonata all’attrice

Beatrice Luzzi è stata paragonata a Jane Alexander da Valentina Modini, che ha dichiarato le ricordasse molto l’attrice. Luzzi, però, non sembrava essere contenta di tale accostamento: “Ah, che bel complimento” ha risposto sarcastica la concorrente.

Naturalmente, Valentina ha poi raccontato l’accaduto al resto dei coinquilini: “Non capisco come mai ha reagito in quella maniera. Stavamo facendo il gioco della fisiognomica e così le ho detto ‘tu mi ricordi tanto Jane Alexander’. Lei non l’ha presa bene e infatti si è un po’ innervosita”. Appresa la notizia tramite i fan, Alexander ha dunque replicato a Luzzi: “Mi hanno segnalato che la signora Beatrice Luzzi ha risposto piccata quando è stata paragonata a me. Mi chiedo come mai, visto che nemmeno ci conosciamo. Senza considerare che un minimo di solidarietà femminile non guasterebbe, cosi… per dire. Cara signora Luzzi, buon proseguimento di Grande Fratello. Se lo goda, che non dura per sempre”.

Nel corso di un’intervista a Diva e Donna, Jane Alexander ha raccontato le conseguenze della sua esperienza nel Grande Fratello Vip: “L’unico posto al mondo in cui non sei nel mondo. Protetta da tutti i problemi e fastidi che stanno fuori, dal cane che sta male alle bollette. Là dentro hai solo il tempo di pensare. Se non fosse che mi ha distrutto come attrice, visto che per due anni non ho più lavorato. Per il resto ci tornerei domani, subito.”

E ancora: “La storia con Elia Fongaro? Devo dire che ho perso la testa. In quel periodo avevo bisogno di qualcosa che lì mi è stato dato. Io non sono mai una che finge e non ho finto nemmeno in quel contesto. Quando perdi la testa segui solo l’istinto e sbagli e così è successo. Ho capito che quando perdi la testa non dovresti fare niente. Restare ferma, immobile. Non lo sento. Non voglio parlare di lui, non è interessante“.

