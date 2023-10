Beatrice Luzzi gela Giselda Torresan al Grande Fratello 2023/ “Che torni alle sue montagne, il suo percorso…”

Beatrice Luzzi contro Giselda Torresan: l’attacco al Grande Fratello 2023

Nella Casa del Grande Fratello 2023 si percepisce da giorni aria di tensione tra Beatrice Luzzi e Giselda Torresan. Quest’ultima ritiene infatti che l’attrice stia passando per vittima, e per questo il pubblico sembra apprezzarla. In una clip mostrata in diretta, si sente Giselda commentare così l’aereo ricevuto dalla coinquilina da parte dei fan fuori dalla Casa: “Ha sempre avuto aerei, la gente la ama. E la colpa è nostra, perché se ne parliamo sempre, passa per vittima“.

Sul fronte opposto, anche la Luzzi sembra non tollerare la presenza della compagna di viaggio: “Non la reggo più, a pelle. Si piazza là, ti guarda, ti chiede cose assurde. Basta dai“. Sempre nella clip, l’attrice ha anche spiegato come il percorso di Giselda nella Casa, a suo dire, sia ormai concluso: “Mi ha detto delle cose. L’ultima volta mi ha nominato dicendo: ‘Non mi fido di lei. Poi ha preso tutto quello che poteva, non ha dato nulla. Adesso, per favore, che torni alle sue montagne. Il suo percorso è fatto, bello che finito, concluso, intenso, adesso secondo me ha bisogno di tornare alle sue meravigliose montagne“.

Giselda Torresan, la replica in diretta: “Io sto bene qui“

Alfonso Signorini, al termine della clip, chiede a Beatrice Luzzi perché a suo dire Giselda debba fare ritorno a casa. L’attrice spiega: “Secondo me ne ha bisogno. Lei è la persona che ha più bisogno di tornare, è quella che ha fatto il percorso più completo qui. Negli ultimi tempi la vedo vagare da una stanza all’altra, cercare una sistemazione. Ho l’impressione che ormai abbia appreso tutto quello che aveva e che queste montagne le manchino davvero molto“.

Giselda, al contrario, ritiene che il suo percorso al Grande Fratello 2023 non sia affatto concluso, anzi: “Io sto bene qui, sono felice di essere qui, per mia scelta non torno alle montagne“. A seguire, commenta le immagini della clip e ribadisce il suo pensiero sull’attrice: “Ogni puntata si parla solo di lei, è sempre vista come vittima e qua nessuno la tratta male“.

