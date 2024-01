Giselda Torresan contro Beatrice Luzzi/ Spunta un commento social in favore di Perla Vatiero

Giselda Torresan prende posizione nello scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Perla Vatiero sta spaccando non solo la casa del Grande Fratello 2023 ma anche il pubblico e gli ex concorrenti. Esattamente come all’interno della casa dove ci sono due fazioni, una schierata dalla parte di Beatrice e una dalla parte di Perla, anche gli ex concorrenti stanno esprimendo la propria opinione sullo scontro che sta creando diverse discussioni coinvolgendo anche personaggi noti del mondo dello spettacolo come Rita Dalla Chiesa che, commentando il faccia a faccia tra le due prime donne della casa, ha puntato il dito contro Perla difendendo Beatrice.

A prendere posizione, nelle scorse ore, è stata anche Goselda Torresan. L’ex concorrente del Grande Fratello 2023 che è stata protagonista di uno scambio di frecciatine a distanza con Beatrice, commentando un post sui social, ha espresso il proprio pensiero sulla vicenda.

Il commento di Giselda Torresan

Giselda Torresan continua a non apprezzare gli atteggiamenti di Beatrice Luzzi. Nonostante sia stata eliminata da diverse settimane, Giselda continua a seguire le avventure della casa del Grande Fratello 2023 e, di fronte allo scontro tra Beatrice e Perla che ha occupato parte della 32esima puntata, Giselda ha espresso la propria opinione.

La Torresan, infatti, commentando un post su Instagram, ha scritto “Perla”, aggiungendo l’emoticon di una fiamma. Ancora una volta, dunque, Giselda non nasconde la propria disapprovazione per l’atteggiamento della Luzzi.













