Beatrice Luzzi gelosa di Giuseppe attacca Anita/ “Ha un controllo assoluto su di lui, lo manipola”

Beatrice Luzzi attacca Anita per gelosia verso Giuseppe? Ecco cosa è successo

Beatrice Luzzi sembra provare ancora un pizzico di gelosia nei confronti di Giuseppe Garibaldi. L’attrice ha attaccato Anita alludendo al fatto che i due sembrino una coppia. In confidenza a Fiordaliso, la concorrente dichiara: “E’ sotto il suo controllo assoluto. Io non ho problemi se lui sa fa una storia, sarei contenta per lui perchè nell’ultimo mese l’ho visto molto male. Lei lo manipola, lo controlla. Quella discussione che io ho avuto con lui che lei gli è rimasta attaccata tutto il tempo. Ti ricordi che lei lo toccava?”

Fiordaliso non sembra, però, d’accordo con il discorso di Beatrice: “Hanno un rapporto fraterno. Anita non ci pensa per niente. Poi lui ha in testa ancora te e non facile stare qui così” afferma la cantante. Ma a nulla sono valse le rassicurazioni dell’artista, perchè Luzzi è sempre più convinta di quanto detto.

Nonostante la loro storia si finita da diverse settimane, Luzzi sembra ancora provare interesse per Giuseppe Garibaldi. L’attrice, però, non vede di buon occhio il rapporto molto stretto che il barman ha con Anita Olivieri asserendo ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

“Allora un’amica, in una situazione del genere non si mette un attimo da parte? Due giorni fa ci siamo abbracciati perchè stavo male, dopo mezz’ora me la sono ritrovata addosso a lui. Ha un controllo assoluto, è lei la manipolatrice. Lo tiene sotto controllo, è suo. Visto che lei la storia ce l’ha fuori e qui non se la può fare, ha Giuseppe come punto di riferimento” ha affermato Beatrice. Fiordaliso la stronca: “Secondo me ti fai troppi film“.

