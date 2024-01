Beatrice Luzzi gelosa di Vittorio e Greta? “Non è un uomo coraggioso”/ Scoppia la lite al Grande Fratello!

Beatrice Luzzi, amicizia in crisi con Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023? C’entra Greta Rossetti

Beatrice Luzzi è gelosa di Vittorio Menozzi e della sua amicizia con Greta Rossetti? L’amicizia tra i due sembra essere in bilico perché non solo lui non sembra volersi schierare del tutto dalla sua parte al Grande Fratello 2023, ma anche per la sua vicinanza sempre più forte a Greta. “Non è un uomo coraggioso, non è un uomo libero.” ha tuonato Beatrice in diretta.

Vittorio però spiega la sua posizione: “Io sono abbastanza cosciente del percorso che sto facendo, sia individuale che di gruppo. Nel gruppo io parlo di Casa e mi comporto facendo quello che sento, scegliendo le battaglie che mi rappresentano, non prendendo quelle che non fanno per me. Le amicizie che sto creando qui dentro sono dei fili che mi connettono ad altre persone, io credo che sarebbe stato peggio negare il saluto ad una persona solo per essere solidale con un’altra. È così che nascono le fratture.”

“Vittorio Menozzi non è libero per colpa di Beatrice”: l’attacco di Letizia Petris

Beatrice Luzzi però replica a tono e cita anche Greta nel discorso: “Il punto non era questo. Io non tolgo il saluto a nessuno nonostante tutto. Il punto è che quella sera in particolare, Greta ha difeso Perla in modo secondo me molto più che necessario. Ho sentito da parte di Greta e Perla una sorta di alleanza da giocatrici, da professioniste dei reality visto che ne hanno fatti tanti. Io non mi aspettavo da Vittorio che prendesse posizione, forse però mi aspettavo che in 3 ore che ha parlato con Greta tirasse fuori almeno il discorso, e questa cosa per me ha stonato perché credevo avrebbe avuto questa attenzione.”

Non è d’accordo Letizia Petris, che critica Beatrice e Menozzi: “Vittorio non è libero perché è lei a non renderlo libero. Lui vuole fare delle cose e stare con delle persone ma lei non lo rende libero, lei lo manda ad ascoltare le nostre conversazioni!” Beatrice nega così come nega Beatrice, che sbotta: “Se lei veramente pensa che mando Vittorio sono preoccupata! Hanno veramente perso lucidità, conviene chiudere il programma!”











