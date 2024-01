Grande Fratello 2023, 33a puntata/ Diretta ed eliminato: sorpresa per Greta Rossetti

Grande Fratello 2023, anticipazioni e diretta 33a puntata

Il Grande Fratello 2023 torna in onda oggi, lunedì 29 gennaio, in prima serata su canale 5, con la 33esima puntata. Quello in onda questa sera sarà un appuntamento ricco di colpi di scena, confronti, emozioni ma anche sorprese. A guidare gli inquilini della casa più famosa d’Italia e a raccontare ciò che è accaduto nel bunker di Cinecittà nell’ultima settimana sarà Alfonso Signorini che, come sempre, sarà affiancato dall’opinionista Cesara Buonamici e dalla commentatrice social Rebecca Staffelli. Non solo confronti, faccia a faccia e rese dei conti nel corso della puntata, ma anche una nuova eliminazione.

Al termine della scorsa puntata, sono finiti al televoto Fiordaliso, Federico, Monia, Perla, Sergio e Stefano: chi lascerà la casa tra i sei? Si tratta di concorrenti forti e che hanno creato numerose dinamiche all’interno della casa. Secondo i sondaggi del web, a rischiare sarebbero soprattutto Monia, Federico, Sergio e Stefano: il nuovo eliminato sarà uno dei quattro?

Grande Fratello 2023: Perla contro Beatrice, confronto tra Monia e Massimiliano Varrese

La 33esima puntata del Grande Fratello 2023 sarà movimentata e tra i protagonisti ci saranno sicuramente le due prime donne della casa ovvero Perla Vatiero e Beatrice Luzzi. Nelle scorse ore, la Luzzi ha puntato il dito non solo contro Perla, ma anche contro Beatrice criticando la loro amicizia. “Mi sono resa conto che sono professioniste con migliaia di follower. Hanno visto tutti i reality negli ultimi 10 anni, sono molto addentro. Sono venute qui non da sprovvedute o umiliate maltrattate da Mirko. Sono venute da professioniste. Anche la loro amicizia è professionale“, le parole dell’attrice che, questa sera, avrà modo di confrontarsi con entrambe.

Spazio, poi, al rapporto tra Monia e Massimiliano Varrese. I due che, in passato, hanno avuto una relazione, nella casa si sono riavvicinati tanto ma il loro rapporto va avanti tra alti e bassi. Tra discussioni e chiarimenti, Monia e Varrese non hanno ancora trovato un punto d’incontro. Riusciranno a capirsi prima della fine del reality?

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2023

Non mancheranno, poi, le emozioni con le sorprese. Questa sera, a vivere un momento davvero speciale, sarà Greta Rossetti che potrà riabbracciare il fratello Josh. Quest’ultimo, dopo averla sostenuta dall’esterno, anche attraverso i social, potrà finalmente parlare con la sorella e darle la carica per arrivare fino in fondo.

Come ogni settimana, infine, vi ricordiamo che tutte le puntate del Grande Fratello possono essere seguite in diretta televisiva su canale 5, subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia, e in diretta streaming su Mediaset Infinity che consente di rivedere anche le puntate già trasmesse.













