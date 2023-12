Beatrice Luzzi: “Giuseppe Garibaldi ha dato un pugno e si è spaccato la mano”/ Caos al Grande Fratello 2023

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi svela: “Giuseppe Garibaldi ha fatto un putiferio”

Vigilia di Natale movimentata al Grande Fratello 2023, infatti, Beatrice Luzzi ha raccontato a Fiordaliso che un concorrente, nello specifico Giuseppe Garibaldi, è andato in escandescenza nella notte e si è spaccato una mano. Andando con ordine, Marco Maddaloni ha rivelato all’attrice ciò pensa che del giovane, cioè che non è ingenuo e leale come vuol far credere ma al contrario è furbo e calcolatore e ‘muove i fili’ degli altri concorrenti. In sostanza è un burattinaio. A questo punto Beatrice ha riportato tali dichiarazioni a Giuseppe facendogli perdere la pazienza.

Beatrice Luzzi ha raccontato poi ha Fiordaliso: “Ma ha fatto tutto quel putiferio per quello che è stato detto? Io ho detto solo che mi è stato riferito. Non è una cosa che gli ho detto io, non l’ho pensata, mi è stata riportata.” Le telecamere del Grande Fratello 2023 non hanno ripreso la scenata ma, stando ai racconti di Beatrice pare che Giuseppe Garibaldi abbia dato un pugno al muro e si sia anche ferito.

Beatrice Luzzi su Giuseppe Garibaldi: “Se uno da un pugno e si spacca una mano e colpa mia?”

Beatrice Luzzi ha continuato così il suo racconto sul caos fatto da Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023: “Io non mi sento in colpa per il bordello che ha combinato ieri notte. È colpa mia se si è fatto male? Se uno dà un pugno e si spacca una mano è colpa mia? Il caos l’ha fatto lui e non io. Ti vengo a dire una cosa che ha detto un altro, tu prendi, ti arrabbi pesantemente, ti spacchi la mano e io mi devo prendere la colpa di questo?! La sceneggiata l’ha fatta lui.”

Su Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi ha poi aggiunto: “Quando beve… lui ha sempre fatto così, ha fatto di tutto. Volete che vi faccia l’elenco delle cose che ha detto e fatto in questi mesi qui dentro?”. Fiordaliso, da parte sua, pur ribadendo più volte che secondo lei non c’è nessun burattinaio al Grande Fratello 2023 ha sottolineato che se uno crea il caos e si fa male ad una mano perché prende a pugni un muro la colpa, ovviamente, è sua e non di chi gli riporta determinate frasi. Nel frattempo non è chiaro come sta adesso Giuseppe Garibaldi, Beatrice Luzzi, parlando questa volta con Marco Maddaloni, ha rivelato: “Se si era ferito allora doveva andare all’ospedale”.











