Beatrice Luzzi ha violato il regolamento del Grande Fratello?/ Segnalazione e accusa del web: cos’è accaduto

Beatrice Luzzi ha violato il regolamento del Grande Fratello 2023? La segnalazione

Nel corso della diretta del Grande Fratello 2023 del 15 gennaio 2024, Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento disciplinare nei confronti del nuovo arrivato Stefano Miele. Lo stylist ha riportato nella Casa un’informazione che arriva dall’esterno, cosa assolutamente vietata dal regolamento. Motivo per il quale è stato mandato d’ufficio al televoto per l’eliminazione. Poche ore dopo, dal web arriva però una segnalazione molto simile su Beatrice Luzzi.

Anche l’attrice sarebbe cascata nello stesso errore, eppure non c’è stato alcun provvedimento nei suoi confronti. Motivo per il quale sul web è scoppiata la polemica. La segnalazione in questione è arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano, che l’ha poi pubblicata attraverso il suo profilo Instagram.

Beatrice Luzzi ‘graziata’ dal Grande Fratello ma comunque in nomination

“Beatrice Luzzi ha riportato informazioni esterne a Vittorio Menozzi, Sergio e Stefano. – si legge nella segnalazione – Pare che Beatrice abbia ricevuto tali informazioni al telefono dalla sua costumista quando è tornata a casa per il lutto. Tutto ciò la Luzzi l’ha tranquillamente raccontato davanti ai microfoni nel live. Riportare informazioni esterne è vietato. Possibile che alla Luzzi sia tutto concesso e ammesso?” conclude allora l’utente. “La regola dovrebbe essere uguale per tutti”, fa effettivamente notare Deianira, sottolineando il fatto che la Luzzi l’abbia passata liscia. Pare dunque che il Grande Fratello abbia voluto chiudere un occhio sull’attrice, che sarebbe dunque andata al televoto con Stefano. Beatrice è comunque a rischio eliminazione, essendo finita in nomination nell’ultima diretta insieme a Federico e Sergio.











