Stefano Miele, regolamento infranto al Grande Fratello 2023/ Provvedimento in diretta: cos’è successo

Grande Fratello 2023, Stefano Miele nei guai: la clip che lo incastra

Al Grande Fratello 2023, nella puntata di questa sera, è arrivato un provvedimento per Stefano Miele. Tutto è nato da alcune rivelazioni fatte dallo stilista durante una cena, in occasione dei festeggiamenti dei primi 4 mesi nella Casa da parte dei veterani del reality. In quella circostanza, Giuseppe Garibaldi ha esclamato ironico: “Mi spiace per i nuovi entrati però, uno a uno, vi faremo fuori tutti“. Stefano, tuttavia, ha ribattuto sottolineando come sia il pubblico sovrano dei loro destini: “Io invece mi appello al pubblico che guarda da 4 mesi: ci penseranno loro, io non ho questo potere, ma loro sì“.

A seguire, tuttavia, lo stilista si è lasciato sfuggire alcune allusioni alle percentuali di televoto dei preferiti, soprattutto quelle di Beatrice e Anita. Una clip, mandata in onda nella diretta di stasera, ripercorre quella dinamica e porta ad un dibattito in salone, con Giuseppe che fa notare al coinquilino: “L’importante è essere sinceri, quando si entra. Dicevi: ‘Non ho mai visto il GF, non conoscevo’, poi dici che conoscevi le percentuali“.

Provvedimento contro Stefano Miele: “Primo candidato alla prossima eliminazione“

Tuttavia, dibattito a parte, quello che non è sfuggito alla produzione è il tentativo di Stefano Miele di fare rivelazioni (o anche solo allusioni) riguardo le preferenze del pubblico fuori dalla Casa del Grande Fratello 2023. Per questo è in arrivo un provvedimento contro lo stilista, con Alfonso Signorini che legge il comunicato in diretta: “Stefano, tu sei entrato nella Casa da poco e sai molto bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su quello che accade fuori. Quello che tu hai detto, vero o falso che sia, non è di poco conto, perché può condizionare gli altri concorrenti e quindi anche il gioco stesso”.

Apprese queste condizioni, per Stefano Miele è in arrivo un provvedimento per aver infranto il regolamento: “Per questa ragione il Grande Fratello ha deciso che tu sei il primo candidato alla prossima eliminazione, che avverrà lunedì 29 gennaio“. Per la prossima eliminazione, che avverrà tra due puntate, Stefano Miele sarà dunque sicuramente uno dei nominati. “Mi dispiace, chiedo scusa“, la replica dello stilista, cui fa seguito una raccomandazione di Signorini: “Vi ricordo di tenere sempre il massimo riserbo sul mondo esterno, perché questo fa parte delle regole del Grande Fratello“.











