Beatrice Luzzi ha voluto sedurre Alessio Falsone?/ Lui la accusa, Anita rincara la dose: “Ci stavi provando!”

Grande Fratello 2024, Beatrice Luzzi provoca Alessio Falsone: “Era un gioco“

Al Grande Fratello 2024 un nuovo motivo scatena tensioni tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, e ha a che fare con Alessio Falsone. Come mostra una clip mandata in onda stasera in puntata, si vede l’attrice ballare e scherzare con alcuni coinquilini in giardino e, al suo fianco, c’era anche Alessio. Secondo lui, la coinquilina avrebbe voluto cercare uno scontro con lui o comunque mettere i bastoni tra le ruote nella sua relazione con Anita. L’attrice in diretta ha confermato che quello verso Alessio era un finto pressing premeditato, per scherzare un po’ con lui.

Tuttavia sia Anita sia Alessio ritengono che, in realtà, Beatrice abbia davvero voluto provarci con lui. La Luzzi però nega tutto e si spiega: “Intanto non è il mio tipo. Siccome eravamo con Greta, Perla e Sergio e ci stavamo divertendo, lui gironzolava con fare provocatorio e stavamo scherzando tutti. La cosa dello scontro io non l’avevo capita, pensavo facesse una battuta, sulla quale ho giocato. Ma era un gioco, anche perché è effettivo che non ho mai fatto un passo di nessun tipo nei loro confronti, o tra loro, e mai lo farei“.

Alessio Falsone punge Beatrice Luzzi, Anita la attacca: “Ci stavi provando“

Alessio Falsone tuttavia è rimasto scosso da questa situazione e, rivolgendosi a Beatrice Luzzi, la accusa: “Questa cosa non l’avrei mai fatta. Il provocare…“. L’attrice a quel punto si difende, spiegando come anche il coinquilino spesso si sbilancia in giochi e provocazioni e lo invita a prendersi un po’ meno sul serio, ribadendo che le sue erano intenzioni assolutamente scherzose: “Tu spesso fai battute e complimenti, adesso non diventiamo degli ortodossi puritani. Pure tu ti prendi delle libertà, finché si scherza“.

Per meglio chiarire la situazione, come chiesto da Cesara Buonamici, Beatrice ha così raccontato come sarebbe nata questa situazione: “Il gioco era questo: se io mai avessi voluto dare fastidio, avrei preso due piccioni con una fava. Do fastidio, ma non l’ho mai fatto“. Tutto era premeditato e solamente per gioco, ribadisce la Luzzi, ma Anita ha un altro pensiero e ritiene che in realtà c’era in corso una fase di corteggiamento nei confronti di Falsone: “Bea ma dire ad un ragazzo ‘Lasciati andare…’. Si vedeva che ci stavi provando“.











