Beatrice Luzzi isolata al Grande Fratello 2023?/ Il comunicato dello staff: “Sedicenti amici…”

Caso Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: interviene lo staff dell’attrice

La notte di Capodanno non è stata serena per Beatrice Luzzi che si è ritrovata isolata rispetto al gruppo che ha festeggiato all’interno della casa del Grande Fratello 2023. La situazione non è passata inosservata scatenando la dura reazione del web, ma anche quella dello staff dell’attrice che ha deciso di intervenire sulla vicenda con un comunicato ufficiale. “Per placare le pur superflue polemiche che stanno infestando i post su vari social media in questi ultimi giorni, siamo costretti a chiarire una volta di più che la famiglia e lo staff di Beatrice Luzzi la supportano ogni giorno da tutti i punti di vista, lavorando gomito a gomito“, si legge nel comunicato.

“Ogni gesto e reazione di Beatrice sono oggetto di riflessione e, ove necessario, di richiesta di chiarimenti dagli autori del programma, che puntualmente rispondono ai nostri quesiti sugli eventi che avvengono in casa. Nello staff, ovviamente, è compreso anche un avvocato che possa valutare al meglio eventuali implicazioni e complicazioni di natura legale”, ha aggiunto.

Le parole dello staff di Beatrice Luzzi

Nel comunicato, lo staff di Beatrice Luzzi punta il dito anche contro altri concorrenti del Grande Fratello 2023 parlando di “sedicenti amici”. “Ci fanno sorridere, ma sempre meno, le campagne social di sedicenti amici di Beatrice che chiedono di entrare nella casa per aiutarla. Queste persone giocano con le giuste emozioni del pubblico, strumentalizzandole per ottenere visibilità. Beatrice al Grande Fratello sta mostrando tutte le sue potenzialità, per sua esclusiva volontà, con la determinazione che la contraddistingue”, si legge.

E conclude così: “E non ha bisogno di nessun intervento da parte di personaggi che mirano esclusivamente a una mezz’oretta davanti al pubblico di prima serata del Grande Fratello, che ovviamente coinvolge nella trasmissione chi vuole, a discrezione degli autori”.











