Beatrice Luzzi lascia Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023?/ “Voglio fare un passo indietro”

Beatrice Luzzi lascia Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023?

Beatrice Luzzi pronta a fare un passo indietro con Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023? L’attrice confessa con Fiordaliso di avere una serie di dubbi sulla relazione con il bidello calabrese conosciuto all’interno della casa più spiata d’Italia. Cosa sta succedendo tra i due? Il loro avvicinamento all’interno della casa ha fatto tanto discutere sia i coinquilini che fuori dalla casa, anche se Beatrice e Giuseppe sono sembrati molto complici e affini. Qualcosa però è cambiato dopo che Alfonso Signorini ha parlato durante l’ultima diretta di “dare una mano a costruire le dinamiche”; parole che sono rimbombate nella testa dell’attrice di Vivere che è dubbiosa sul reale interesse di Giuseppe Garibaldi.

Grande Fratello 2023, 12a puntata/ Diretta, eliminato: Massimiliano "parole pesanti dal padre di Heidi"

Per questo motivo si è confrontata con lui dicendogli: “nel momento in cui tu mi dici che prima che io ti dicessi che mi piacevi, non avevi avuto nessuna emozione nei miei confronti, è naturale che io pensi a qualcosa del genere. Essendoci qui un sacco di ragazze belle e simpatiche, giustamente avresti accettato le avances di molte. Avresti dovuto dire che, dopo, qualcosa di diverso rispetto alle altre opzioni c’era”. Dal canto suo il bidello ha cercato di spiegarsi: “mi hai detto le cose in modo molto brutto. Tu mi hai chiesto se provavo qualcosa prima per te. Io ti ho detto no, perché mai e poi mai avrei pensato. Ti ho detto la verità e tu hai detto che sono facilone. Io di dignità e umiltà ne ho da vendere”.

Genti Baci, padre di Heidi, e il confronto al Grande Fratello 2023/ Polemiche e reazioni, cos'è successo

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi a un bivio al Grande Fratello 2023?

Il confronto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023 è proseguito anche poco dopo in giardino. L’attrice è molto incerta sul futuro di questa conoscenza e non lo nasconde affatto; anzi in giardino parlando con Giuseppe ha detto: “anche oggi sei stato un passo indietro. Non ho molto da dirti. Non posso chiederti di fare cose che non ti vengono di fare. Non posso chiederti niente. Non sono sicura che possiamo continuare. Perché? Perché non posso scherzare”. Giuseppe Garibaldi ha però precisato: “nessuno sta scherzando. Ti stai proprio sbagliando di grosso. Nonostante tutto quello che è successo, non mi tirerei mai indietro”. La Luzzi l’ha spiazzato dicendogli di averlo visto pronto a mettere fine alla loro conoscenza, ma Giuseppe ha replicato: “fai quello che vuoi. Sono dieci volte che mi dici che vuoi fare un passo indietro”.

Paolo Masella geloso di Vittorio e Letizia al Grande Fratello 2023?/ Lei preoccupata: "Sono disposta a…"

Allora Beatrice ha risposto: “sei proprio un combattente Giuseppe Garibaldi”. Non solo, l’attrice ha aggiunto: “eravate in 10 a parlare di me, tanto per cambiare. Mi sono ritrovata io a parlare con le tue amiche e a giustificare le cose che dicono loro di me e noi, sono stufa. Non mi parlare più di Angelica, è veramente la peggio. Divento il capro espiatorio della noia delle loro vite e anche oggi tu sei stato un passo indietro. Sono stata lì a difenderti e a difendermi. Non ho molto da dirti. Non posso chiederti di essere come non sei o di non darci in pasto”. Una Luzzi ferma e decisa nella sua posizione. Cosa deciderà di fare?











© RIPRODUZIONE RISERVATA