Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi coppia fake?/ Dubbi al Grande Fratello: “Lui spera che Samira cambi idea”

Grande Fratello 2023: occhi puntati sulla vicinanza tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

Al Grande Fratello non è certo una novità che in virtù della convivenza forzata possano nascere delle simpatie particolari. Chiaramente, alcune attirano maggiore curiosità rispetto ad altre per fattori diversi e contingenti. Negli ultimi giorni stanno salendo le quotazioni di Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi in termini di intesa sentimentale. Diversi atteggiamenti, parole e segnali hanno iniziato ad alimentare il gossip nella Casa più spiata d’Italia e i diretti interessati non hanno smentito l’interesse reciproco, senza però parlare apertamente di qualcosa che vada oltre l’amicizia e la stima.

In ogni caso, a prescindere da quello che sarà o diventerà il rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nel corso delle settimane al Grande Fratello 2023, i concorrenti della casa si interrogano sull’attualità. La vicinanza tra i due non è più un mistero e gli scenari sono aperti a qualsiasi possibilità. Della questione – stando ad una clip pubblicata dal sito ufficiale del reality – si sono ritrovati a parlare Massimiliano Varrese, Heidi Baci e Ciro Petrone. “Io oggi ho parlato con Giuseppe, gli ho detto fammi capire; è cambiato, lo vedo pensieroso…”.

Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, per Varrese le ore sono contate: “Le cose cambiano…”

Nella chiacchierata sul gossip del momento al Grande Fratello 2023 – il presunto flirt tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi – Heidi Baci ha spiegato che il ragazzo, parlando con lei, le avrebbe detto di volersi vivere la cosa in spensieratezza. Diversa però la posizione di Ciro Petrone: “Sì, ma lui non prende posizione…”. Massimiliano Varrese si dimostra invece particolarmente scettico: “Secondo me lei prende una tranvata incredibile, tra un paio di giorni iniziano le gelosie; qua dentro mezza giornata equivale a 3 giorni, le cose cambiano in maniera repentina”.

Sulla vicinanza tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, non meno scettico il pensiero di Ciro Petrone che azzarda: “Lui spera che Samira Lui possa cambiare idea, cosa impossibile chiaramente…”. Sulla stessa lunghezza d’onda si dice Massimiliano Varrese, che sottolinea i canoni differenti tra i due che escludono tale scenario. Nel prosieguo della conversazione a tre, si passa poi a commentare i baci e le tenerezze degli ultimi giorni con l’attore che non usa mezzi termini nel commentare: “Io mi sentirei in imbarazzo nel fare tutto questo show”.











