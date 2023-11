Beatrice Luzzi, momento di sconforto al Grande Fratello/ Lo sfogo: “Ecco chi mi manca pazzamente”

Beatrice Luzzi in pieno sconforto al Grande Fratello: “I miei figli mi mancano pazzamente”

L’attrice Beatrice Luzzi è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello ma nonostante sia sempre apparsa forte e combattiva in queste ore ha avuto un brutto momento di sconforto e di crisi. L’attrice e autrice televisiva nota soprattutto per aver impersonato Eva Bonelli nella soap opera Vivere, si è sfogata con la collega e coinquilina Sara Ricci rivelando i motivi del suo malessere.

“Oggi mi mancano pazzamente i miei figli” ha confessato Beatrice Luzzi in lacrime, e poi ha aggiunto: “Loro sono sempre stati la mia salvezza. Io da loro ho preso tanta ispirazione, da loro ho imparato tanto.” L’attrice romana 52enne è madre di due figli adolescenti Valentino ed Elia che non vede da 27 settimane, da quando in pratica ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia e ovviamente dopo tutto questo tempo inizia ad avvertirne il peso. È normale dunque che l’attrice abbia un momento di sconforto per la mancanza dei figli e chissà se in qualche modo il Grande Fratello non decida, quindi, di farle una sorpresa.

Grande Fratello: Beatrice Luzzi in crisi per la lontananza dai figli

Beatrice Luzzi è in crisi per la mancanza dei due figli Valentino ed Elia nati dalla relazione con l’ex marito Alessandro Cisilin. L’attrice alla coinquilina Sara Ricci ha confessato che nella sua vita ha superato molti ostacoli e difficoltà e di aver sempre potuto contare sulla sua famiglia e soprattutto sull’amore dei figli, sua vera fonte di forza. Nelle scorse settimane è entrato nella Casa del Grande Fratello per farle una sorpresa l’ex marito Alessandro. In quell’occasione l’uomo aveva lodato e incoraggiato l’ex moglie nel suo percorso segno che finito l’amore tra i due sono rimasti stima e affetto reciproco.

Riguardo, invece, il suo percorso all’interno del reality di Canale5, Beatrice Luzzi sin da subito è diventata un punto di riferimento per gli altri concorrenti. L’attrice non si è risparmiata mai ha creato sempre tantissime dinamiche. Dopo una serie di scontri e attacchi il rapporto con Massimiliano Varrese si è rasserenato mentre ha preso le distanze in maniera definitiva da Giuseppe Garibaldi. L’appuntamento con una nuova puntata del Grande Fratello è per sabato in prima serata su Canale5 dove ci saranno dei nuovi ingressi tra cui Greta Rossetti.











