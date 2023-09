Beatrice Luzzi, nel mirino degli altri concorrenti?/ La reazione dopo la sorpresa dei figli indigna il web

Beatrice Luzzi ignorata dagli altri concorrenti? Cosa è successo

Beatrice Luzzi è uno dei personaggi più controversi di questa edizione del Grande Fratello. La concorrente, infatti, è stata spesso al centro di discussioni con gli altri inquilini; in particolare, ci sono stati diverse liti con la chef Rosy Chin. Luzzi non sembra, dunque, godere di popolarità e simpatia all’interno della casa più spiata d’Italia, ma qualcosa che la riguarda ha attirato le ire del web.

Nel corso della diretta di ieri sera, Beatrice ha ricevuto l’inaspettata sorpresa dei figli Valentino ed Elia. Dopo un momento così toccante, è consuetudine che i compagni si avvicinino e abbraccino la diretta interessata. In questo caso, però, il video di un fuori onda ha fatto storcere il naso a molti: “Dai, ci sono i bambini, facciamolo per i figli… facciamo finta” dice qualcuno incitando gli altri gieffini ad andare incontro a Luzzi. Questo comportamento è stato mal visto dal web il cui punto di vista può essere riassunto con questo commento: “E per fortuna che quest’anno erano buoni”.

“dal alzatevi ci sono i bambini facciamolo per i figli facciamo finta dai” e meno male che erano buoni quest’anno pic.twitter.com/vzqEkwP67O — letteralmente alla frutta (@teresanna__) September 25, 2023

Beatrice Luzzi riabbraccia i figli al Grande Fratello: la toccante sorpresa

L’attrice di Vivere, ha ricevuto una splendida sorpresa potendo riabbracciare i suoi amati figli al Grande Fratello. Il primo a parlare è stato Valentino: “Stiamo benissimo a casa, papà è sempre con noi. Sei bravissima, non ti preoccupare per noi, stiamo da Dio, vediamo nostra madre ogni giorno e siamo fieri di te. Sei sempre bella, ti vogliamo un mondo di bene, continua così tieni duro, ti prego“.

Poi è la volta di Elia, la più piccola: “A casa tutto apposto. Papà è tanto fiero di te, continua così. Tutti ti amano, tutti ti vogliono bene”. I figli hanno poi chiarito un aspetto importante della loro mamma: “Può sembrare antipatica, ma è una mamma molto ematica, presente. E’ troppo diretta”.











