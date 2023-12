Beatrice Luzzi, nuovo aereo al Grande Fratello 2023/ Lo sfogo: “Rinunciate a me e Giuseppe Garibaldi”

Beatrice Luzzi, la reazione all’ultimo aereo arrivato al Grande Fratello 2023

Beatrice Luzzi è tornata ad attirare i riflettori del Grande Fratello 2023 dopo il suo ritorno nella Casa. L’attrice ed ex interprete di Eva Bonelli nella celebre soap di Mediaset Vivere, quest’oggi ha ricevuto uno speciale messaggio da parte dei fan nella casa , che le hanno fatto recapitare un nuovo aereo. In particolare il messaggio arrivato per la Luzzi era rivolto anche a Giuseppe Garibaldi, inviato dai Beabaldi, la schiera di fan che ancora continua a sperare in una possibile love story tra i due. Sullo striscione i fan di Beatrice Luzzi e Garibaldi hanno fatto scrivere: “Oltre le liti. Meno testa, più cuore. Noi #Beabaldi esauriti“. Il primo a esprimersi con grande sorpresa è stato proprio Garibaldi, il quale ha affermato che anche lui si sente esaurito ma per vari motivi non è possibile un ritorno di fiamma con Beatrice Luzzi.

Dal canto suo Beatrice Luzzi ha voluto concedersi un momento personale con i fan, guadagnando un posto davanti alla telecamera in giardino. La Luzzi ha voluto chiarire una volta per tutte quanto sia complicato poter instaurare un legame con il bidello calabrese: “Io mi rendo conto che voi ci mettete il cuore ma come vi ho già detto vi consiglierei di non crederci più, mi dispiace ce l’ho messa tutta ma non è fattibile, come ci abbiamo rinunciato noi dovete rinunciarci voi“ le parole di Beatrice Luzzi ai suoi fan.

Beatrice Luzzi possibile opinionista del Grande Fratello?

Nel frattempo Beatrice Luzzi continua a restare la dominatrice del Grande Fratello 2023. Tallonata da Perla Vatiero, altra gieffina che gode di grande affetto e stima da parte del pubblico, la Luzzi è sicuramente la concorrente favorita per la vittoria finale del reality condotto da Alfonso Signorini. E si vocifera che Beatrice Luzzi, prima di fare ritorno nella Casa dopo la momentanea uscita dal gioco per soccorrere il padre, abbia chiesto delle importanti garanzie.

Come riportato dall’esperta di gossip e inviata tv, la Luzzi infatti potrebbe essere una delle opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello 2024: “Beatrice non voleva fare ritorno nella Casa, ma ha avuto delle rassicurazioni dagli autori. Ha avuto la garanzia di poter aver 1-2 notizie del padre al giorno se non una videochiamata al giorno. Quando uno staff e degli autori capiscono l’importanza di un personaggio così…lei ha avanzato delle richieste. Noi addetti ai lavori lo abbiamo capito. Evidentemente qualcosa è cambiato nel contratto, non solo sul cachet, che ha avuto qualche ritoccatina. Probabilmente Beatrice ha chiesto una garanzia lavorativa, come essere coinvolta in qualche fiction Mediaset

