Beatrice Luzzi preferita del pubblico al Grande Fratello 2023/ Pronostici confermati e il possibile motivo

Grande Fratello 2023: Beatrice Luzzi è la preferita del pubblico

Il Grande Fratello 2023, nella puntata di questa sera, ha emesso un verdetto piuttosto importante e che inizia a delineare le preferenze del pubblico verso i protagonisti della Casa. Al televoto, questa settimana, sono finiti Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi, Giselda Torresan, Grecia Colmenares e Arnold Cardaropoli: i telespettatori si sono dovuti pronunciare su chi avrebbero voluto salvare, votando così il proprio preferito tra i 5. Alla fine, la più amata del pubblico si è rivelata Beatrice Luzzi, che ha dominato il televoto con ben il 34% dei voti.

Più distaccati Giselda (27%), Vittorio (23%), Arnold (9%) e Grecia (7%). L’attrice si è detta felice ed emozionata per l’esito del televoto. Il pubblico ha visto del buono in lei, nonostante i recenti attacchi e le liti con numerosi coinquilini, e da fuori la supportano: “Grazie, perché mi danno la forza di continuare sulla retta via. Al di là dei preconcetti, delle strategie, delle tattiche, vedono che vado dritta con grande generosità, discrezione, rispetto. Io mi sono trovata spesso di fronte a schiene, risolini: è stata dura e continua ad esserlo, non so perché. Però, se ho il pubblico dalla mia parte, continuerò sulla retta via“.

Pronostici positivi e pubblico dalla sua parte

Beatrice Luzzi è dunque la preferita del pubblico da casa, anche se al Grande Fratello 2023 non sono stati per lei giorni affatto semplici. L’esclusione da parte di alcuni gruppetti di concorrenti, le liti con Massimiliano Varrese e l’antipatia che Anita ha più volte manifestato nei suoi confronti l’hanno resa una delle grandi protagoniste di questi giorni. E, forse per questo, il pubblico ha voluto premiarla: anche nelle passate edizioni la logica del gruppo ha faticato a prevalere sull’individualità del concorrente, che, remando contro tutti e andando avanti con le sole proprie forze, è stato spesso premiato dal supporto del pubblico.

C’è da sottolineare che anche nei pronostici sul favorito, prima dell’esito di questa sera, Beatrice Luzzi ha dominato le preferenze. Segno che il pubblico sembra essersi affezionata a lei, a scapito di chi invece, nella Casa, la mette spesso nel mirino.











