Dopo gli scontri fra Helena Prestes e Jessica Morlacchi al Grande Fratello, Alfonso Signorini ha voluto sentire il parere delle due opinioniste sulle tristi vicende tra insulti e bollitori volati a tavola. La prima a farsi sentire è stata Beatrice Luzzi che ha subito sottolineato quanto la cantante si sia comportata da bulla nel rivolgersi alla concorrente creando un siparietto davvero violento e cattivo. Non si è risparmiata nemmeno con Helena Prestes, accusandola di aver rivolto insulti sessisti alle compagne e di essersi dimenticata un rimprovero a Lorenzo Spolverato.

Non solo, Beatrice Luzzi ha detto di soffrire molto per il fatto di aver vissuto sulla sua pelle le scene che il Grande Fratello ha trasmesso, mostrando empatia nei confronti di Helena Prestes. Alle due ha voluto rivolgere un pensiero: “Siete due donne, belle di 35 anni piene di talento” ha detto: “Vi siete andate ad infognare in una cosa vergognosa perchè Jessica è rimasta gelosa di Helena perchè si è inserita nella relazione tra lei e Luca.” Luzzi sottolinea che tra l’altro Luca non è attratto da loro. Jessica risponde: “Stiamo Sfarfallando”

Una volta salutate le inquiline in casa, è iniziata una lieve tensione tra Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici. “Sono stata tanto male“, ha detto l’ex attrice di Vivere riferendosi alle vicende nella casa. Subito la giornalista ha detto: “Ma come?“, sminuendo quello che stava provando la collega. “Io sono una persona sensibile”, ha continuato Beatrice Luzzi, dicendo di aver vissuto dei momenti molto duri quando era come le due donne una concorrente del Grande Fratello.

“Io sono una persona sensibile, ti assicuro che lì dentro non è un gioco. Quello che stanno vivendo è molto profondo e non mi sono ancora ripresa”, ha detto Beatrice Luzzi. Di contro Cesara Buonamici ha detto: “La barriera delle buone maniere è crollata, quando dico che è un gioco lo dico come forma di rispetto nei confronti del pubblico“. Alfonso Signorini e le opinioniste hanno poi concordato sul fatto che quello che si è visto nelle ultime settimane ha fatto molta tristezza sottolineando che nessuno dei concorrenti ha ancora chiesto scusa per ciò che è successo.