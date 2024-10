Beatrice Luzzi replica alla stoccata di Perla Vatiero in diretta al Grande Fratello 2024

Perla Vatiero lancia la stoccata a Beatrice Luzzi via carta stampata e lei risponde in diretta al Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini non si lascia sfuggire l’occasione di ottenere la risposta al commento al veleno che la vincitrice della scorsa edizione del GF ha lanciato proprio attraverso il suo settimanale CHI.

Perla Vatiero, commentando il nuovo ruolo di opinionista di Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2024 e le uscite tanto discusse fatte nei confronti di Shaila Gatta, ha dichiarato: “Sappiamo tutti che Beatrice era la queen delle provocatrici nella casa, ha mostrato la sua femminilità anche con i ragazzi più piccoli. Forse era meglio che non esprimeva quel giudizio, proprio lei che è fatta così.” Il commento viene mostrato in diretta a Beatrice, che ha una risposta altrettanto pungente.

Beatrice Luzzi risponde anche alle critiche ricevute a Pomeriggio 5

Alla stoccata sui ragazzi “piccoli” ai quali avrebbe mostrato la sua sensibilità, Beatrice Luzzi replica: “Io mi sono innamorata di Giuseppe, non è che ho fatto la provocatrice. Poi sono stata lasciata, poi ho stretto un’amicizia molto affettuosa con Vittorio, quando poi lui ha mostrato interesse per un’altra persona ho fatto due passi indietro. Non mi sembra di essere stata una provocatrice, anzi ho messo in piazza i miei sentimenti.” Beatrice Luzzi fa però di più, replicando anche alle critiche ricevute a Pomeriggio 5 da Stefania Orlando, sempre a causa dei suoi commenti su Shaila: “Se poi, essere leali ed eleganti è essere antichi, allora sarò antica!”