Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta sesta puntata 3 ottobre

Tutto pronto per la sesta puntata del Grande fratello 2024 che torna in onda oggi, giovedì 3 ottobre, con tante emozioni, sorprese e coli di scena. Quella condotta da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi in studio, sarà una puntata che spiazzerà il pubblico per i tanti argomenti che saranno affrontati. Spazio, in primis, al feeling tra Helena e Lorenzo da una parte, Javier e Shaila dall’altra. Mentre Lorenzo continua a stare vicino a Helena senza, però, fare il passo successivo, Javier e Shaila sono sempre più vicini. Complice l’aperitivo del mercoledì sera, infatti, i due hanno trascorso tanto tempo insieme, scambiandosi confidenze e regalandosi anche dolci momenti in piscina.

Tra Shaila e Javier il feeling cresce sempre di più anche se il bacio non è ancora arrivato. Nella puntata in onda questa sera, Signorini riaccenderà i riflettori su quelle che potrebbero essere le prime due coppie della casa svelando, in particolare, se il rapporto tra Shaila e Lorenzo sia davvero solo amichevole.

Grande Fratello 2024: sorprese per Amanda Lecciso ed Enzo Paolo Turchi

Serata di grandi sorprese quella di questa sera per Amanda Lecciso ed Enzo Paolo Turchi. La sorella di Loredana, mamma di due figli, riceverà una piacevole sorpresa. Chi arriverà per lei? I figli o una delle sue sorelle? Spazio, poi, ad Enzo Paolo Turchi che, in vista del compleanno della moglie, sta provando ad organizzare una sorpresa per lei insieme agli altri concorrenti non immaginando di poter riabbracciare Carmen Russo già questa sera.

Emozioni forti, poi, anche per Clarissa Burt che, dopo aver raccontato la sua difficile infanzia a causa del papà violento, questa sera, racconterà il grande amore che l’ha legata a Massimo Troisi, ancora oggi fonte di sofferenza.

Grande Fratello 2024: la verità sull’allontanamento dalla casa di Ilaria

Occhi puntati, poi, anche su Ilaria Clemente che ha dovuto lasciare momentaneamente la casa nelle scorse ore per problemi personali. Sul web è cominciata a circolare la voce di una presunta gravidanza in seguito alle quali la famiglia ha rotto il silenzio con il seguente comunicato: “Ci teniamo a ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in queste ore, lei sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della sua momentanea uscita dalla casa!”. Ilaria, dunque, tornerà in casa stasera?

Prima delle nomination, poi, spazio all’esito del televoto che decreterà ufficialmente il primo eliminato tra Amanda, Clarissa, Iago e Mariavittoria.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

Sarà una puntata ricca di colpi di scena, dunque, quella del Grande Fratello 2024 in onda questa sera e potrà essere vista in diretta televisiva, su canale 5, a partire dalle 21.30, al termine dell’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia.

Il nuovo appuntamento del reality show, inoltre, può essere seguito in diretta streaming su Mediaset Infinity dove è possibile seguire anche la diretta dalla casa attraverso due regie differenti.