Beatrice Luzzi sbotta nella notte contro Alex Schwazer/ “Una cotta per lui? Tutto falso, mai piaciuto…”

Beatrice Luzzi contro Alex Schwazer

Beatrice Luzzi, ancora una volta, è stata al centro della puntata del Grande Fratello 2023. Nel corso dell’appuntamento del 19 ottobre, Beatrice è sttata la protagonista di una rivelazione di Alex Schwazer. All’interno della casa di Cinecittà, l’attrice ha iniziato una relazione con Giuseppe Garibaldi. Tuttavia, secondo Alex Schwazer, Beatrice avrebbe avuto un interesse per un uomo sposato che, dalle sue parole, potrebbe essere l’atleta.

“Forse la storia con Giuseppe ti è stata utile per creare ulteriori dinamiche e litigi. Tu hai detto che qui dentro ti piace un uomo che è già sposato, ma che non lo vuoi mettere in difficoltà. Sì sono io assolutamente. Tu me l’hai detto. Eravamo a letto ancora prima della storia con Giuseppe. Me l’hai detto tre settimane fa. Me l’hai confidato qui nella stanza da letto. Tu hai detto che io sono molto affascinante. Dopo hai detto che purtroppo sono sposato e che ci faresti un pensiero. Se poi non sono io allora è comunque un uomo sposato che le piace”, ha detto Alex durante le nomination.

La reazione di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, in diretta, subito dopo le affermazione di Alex, ha prontamente replicato: “Ma questa è pura follia. Vi prego andate a controllate. Dove te l’avrei detto? Non è mai uscita questa frase dalla mia bocca. Ma come ti permetti a dire cose del genere?“. Dopo la puntata, Beatrice si è anche lasciata andare ad un amaro sfogo spiegando di non aver mai detto quelle cose ad Alex.

“Ovviamente è tutto falso e non mi è mai piaciuto. Ma ti rendi conto cosa ha detto prima? Che a me piacerebbe un uomo sposato. Poi ha aggiunto che mi piace lui. Ma io ho dei figli fuori. Questo arriva e mette in dubbio che oltre a Giuseppe a me piace anche un uomo con famiglia. A me non è mai piaciuto Alex, per carità di Dio. Non è proprio il mio tipo. Lui è fuori di testa” – ha detto Beatrice che ha poi concluso così come riporta Biccy – ” Io mi sono pure confidata con lui su Giuseppe e i miei figli.Gli ho detto che non lo vedevo sincero e che avevo paura per quello che potevano pensare i miei figli fuori. Che poi Alex non è nemmeno il mio prototipo. Uno che dice certe follie è un mitomane. Lui vuole vincere, ecco perché mi nomina con motivazioni feroci“.

