Beatrice Luzzi, significato gesto simbolico dopo ogni televoto vinto al Grande Fratello/ “È per i miei figli”

Beatrice Luzzi preferita dal pubblico: il gesto al Grande Fratello 2023

Anche nella puntata del Grande Fratello 2023 di ieri sera, lunedì 16 ottobre, Beatrice Luzzi è stata una delle indiscusse protagoniste. La concorrente, sempre al centro del dibattito per il suo controverso rapporto con gli altri inquilini di Cinecittà, nella diretta di ieri ha avuto più di un dissapore in particolare con Samira Lui. Al centro del battibecco Giuseppe Garibaldi e l’interesse che Samira, a suo dire, avrebbe per lei: questo ha generato un botta e risposta con l’attrice, con cui il giovane ragazzo sta intrecciando un rapporto fatto di intimità e complicità.

Ma Beatrice Luzzi è stata al centro della scena anche per l’ennesimo televoto vinto. L’attrice anche ieri è risultata la preferita e sembra dunque essere entrata a tutti gli effetti nel cuore del pubblico. Tuttavia, c’è un gesto molto particolare che la concorrente ha compiuto dopo aver appreso il felice esito del televoto. Gesto che si è ripetuto più volte anche nelle precedenti puntate, quando ha ottenuto giudizi favorevoli da parte del pubblico votante.

Beatrice Luzzi e il significato di quel gesto: “È per i miei figli“

All’ennesimo gesto con la mano ripetuto da Beatrice Luzzi, Alfonso Signorini ieri sera ha voluto chiederle il significato, incuriosito. La concorrente del Grande Fratello 2023 ha così svelato che si tratta di un gesto scaramantico: “È per i miei figli. Uno dei due sta sempre così, e l’altro fa sempre così sui capelli, quindi è una combinazione“. L’attrice ha così soddisfatto la curiosità del conduttore e anche di una buona fetta di pubblico, che si domandava il motivo di questo gesto al termine di ogni televoto a lei favorevole. “Finalmente svelato l’enigma“, l’ironico commento di Signorini.

A seguito dell’esito del televoto, che l’ha vista preferita dal pubblico, la Luzzi è risultata immune alle nomination serali e ha dovuto compiere una scelta importante: tra Grecia Colmenares e Rosy Chin, l’attrice ha deciso di spedire direttamente al televoto Rosy.











