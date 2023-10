Beatrice Luzzi, stoccata ad Alex Schwazer in diretta/ “I giocatori siete tu e Giuseppe”, pubblico concorda

Beatrice Luzzi boccia la coppia Letizia e Paolo: “Qualcosa non mi torna”

Beatrice Luzzi, piaccia o meno, si sta rivelando la protagonista assoluta del Grande Fratello. L’attrice di Vivere è riuscita a creare diverse dinamiche, e stupire sempre il pubblico con la sua schiettezza. La concorrente è riuscita ad emergere anche in un’altra situazione ovvero il rapporto tra Letizia Petris e Paolo Masella.

Tra i due gieffini si è creato un rapporto intenso che, a detta di molti anche all’interno della casa, andrebbe oltre la semplice amicizia. Dopo che Petris ha ricevuto una lettera del fidanzato Andrea, si è detta delusa dalle sue parole e ha deciso di mettersi al primo posto. In confessionale, Alfonso Signorini ha chiamato Beatrice per dare un’opinione riguardo la possibile storia d’amore tra i due inquilini: “C’è qualcosa che non mi torna. I maschi ci vedono? Non lo so, ho l’impressione che a Letizia non piaccia fino in fondo Paolo” ha detto lapidaria l’attrice stupendo tutti.

Alex Schwazer aveva assicurato che se il video che smaschera Beatrice non fosse stato trovato, sarebbe uscito dal Grande Fratello. Nella puntata di ieri, Signorini ha letto il comunicato degli autori in cui si annuncia che la clip di cui parla lo sportivo non esiste.

Nonostante questo, lo sportivo ha deciso di rimanere nella casa lasciando spazio al commento dell’attrice che ha ricevuto il plauso del pubblico: “Pure se fosse stata vera, un signore non va a mettersi in mezzo a una relazione. La verità che è uscita fuori è che i giocatori siete tu e Giuseppe. Io fossi stato in te sarei rimasto al suo posto. Io so che non avrei mai pensato di vedere Alex sotto quel punto di vista. Il video non può essere trovato“.

