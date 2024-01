Beatrice Luzzi stronca Checco Zalone al Grande Fratello 2023/ “Mi piaceva tantissimo al cinema, però…”

Grande Fratello 2023, Beatrice Luzzi delusa da Checco Zalone: “Mi piaceva, ma…“

Nella Casa del Grande Fratello 2023 i riferimenti al mondo esterno sono frequenti nelle conversazioni tra i concorrenti. Tra le quattro mura del loft di Cinecittà capita sovente che il gruppo, durante le loro chiacchierate, tiri in ballo anche personaggi famosi con parole più o meno positive. Ed è capitato proprio nelle ultime ore anche a Beatrice Luzzi che, seduta a tavola con tutto il gruppo durante la cena, si è messa a conversare con Marco Maddaloni su uno dei più celebri e amati attori e comici in circolazione: Checco Zalone.

Come mostra un video che è stato condiviso da alcuni utenti su X, si vede l’attrice intenta a parlare proprio dell’attore di Quo Vado. E, confidandosi con il judoka, ammette di essersi ricreduta (in negativo) su di lui: “Checco Zalone a me piaceva tantissimo al cinema, però sono andata a vederlo a teatro purtroppo e mi ha deluso tantissimo“. Tuttavia, come spesso accade in queste occasioni quando vengono tirati in ballo personaggi dello spettacolo (soprattutto se criticati o messi in cattiva luce) la regia è corsa ai ripari cambiando subito inquadratura. Pertanto, il pubblico non ha avuto modo di osservare il proseguo delle riflessioni della Luzzi.

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, amicizia in crisi al Grande Fratello 2023

Anche in queste piccole dinamiche, dunque, Beatrice Luzzi si conferma ancora una volta una delle grandi protagoniste di questo Grande Fratello 2023. L’attrice, in questi ultimi giorni, sta facendo soprattutto i conti con la perdita importante di una cara amicizia, che credeva di aver consolidato all’interno della Casa: quella con Vittorio Menozzi. Il giovane gieffino nelle ultime ore è andato in crisi ed è scoppiato a piangere, soprattutto perché ritiene che non debba necessariamente schierarsi o dalla parte dell’attrice o dalla parte del gruppo, quando invece va d’accordo con entrambi.

Tuttavia la Luzzi ritiene che non sia corretta questa mancata presa di posizione da parte di Vittorio e, per questo motivo, nelle ultime ore c’è stata una brusca frenata d’arresto nella loro amicizia. I due riusciranno a trovare la strada del chiarimento?

Checco Zalone a me piaceva tantissimo al cinema, però sono andata a vederlo al teatro PURTROPPO VI PREGO È SEMPRE LEI 😭😭#grandefratello pic.twitter.com/Y40QEHrMkT — M_art (@leo_Mmarti) January 25, 2024













