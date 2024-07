Ebbene sì, anche Checco Zalone si sta rifacendo una vita dopo la separazione dalla moglie Mariangela Eboli. I due erano stati insieme per ben 18 anni e hanno avuto due figlie, ma ultimamente le cose non sono andate per il meglio e hanno optato per una divisione definitiva. Le novità del momento sono tantissime: il comico ha una nuova casa e sta passando del tempo con la sua famiglia, in particolare con il fratello. Il settimanale Chi, lo ha anche paparazzato mentre vive una vita semplice: fa la spesa, compra i detersivi e mangia la pizza.

Una rinascita per il mitico comedian di Quo Vado?. Dopo i numerosi successi è arrivato -forse- il momento anche per lui di fermarsi per una buona causa: una relazione che è finita come un fulmine a ciel sereno. Di certo i suoi fan non se lo aspettavano, soprattutto perché i due sono sempre sembrati piuttosto affiatati e legatissimi anche in pubblico. Alcune fonti vicine alla coppia hanno però confessato di averlo visto piuttosto spento da un po’ di tempo e di cattivo umore, probabilmente dopo la separazione da Mariangela Eboli.

Checco Zalone, dopo il divorzio le big news: il fratello Francesco lo aiuta a superare il dolore

Luca Medici, vero nome di Checco Zalone, si è quindi presentato insieme alla ex moglie in uno studio legale per ufficializzare la separazione. Oggi fa quasi impressione vederlo single e solo al mare: come abbiamo accennato sopra, Chi lo ha immortalato nei momenti più semplici, mentre fa la spesa o si dirige al mercato di quartiere a fare un giro. Oltretutto, il comico ha una nuova casa, tutta per lui. Il fratello, intanto, gli sta vicino, lo aiuta nel trasloco e lo supporta in questo periodo difficile, dove deve smantellare e riordinare mentalmente i ricordi di vent’anni con Mariangela Eboli.

Ed è proprio Francesco Medici, il fratello, a fargli da assistente anche nella vita reale oltre al lavoro. Con lui fuma una sigaretta o lo accompagna al mercato. Oppure, si mangia una pizza in un tavolino che dà sulla strada. Un percorso difficile ma doveroso, specialmente per Checco Zalone, che si è sempre mostrato molto riservato e reticente nel parlare della sua vita privata. Un comico d’eccezione, con una laurea in giurisprudenza e intento solo a creare i suoi inconfondibili sketch comici, che poi porta annualmente usl grande schermo.