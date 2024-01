Vittorio Menozzi piange per Beatrice Luzzi: “Mi fai stare male e vado in crisi”/ “Perla Vatiero? Si è difesa”

Vittorio Menozzi si allontana da Beatrice Luzzi: “Atteggiamenti mi fanno stare male”

Al Grande Fratello 2024 Vittorio Menozzi è in piena crisi. Il giovane gieffino non riesce più a comprendere certi atteggiamenti dell’amica e coinquilina Beatrice Luzzi soprattutto dopo l’ultima puntata i rapporti tra i due sono sempre più tesi e distanti. Vittorio Menozzi, sentendosi sotto pressione, è scoppiato a piangere rivelando all’attrice di essere sempre più convinto che a lei piaccia litigare (un esempio la violenta lite che Beatrice Luzzi ha avuto con Perla Vatiero in puntata) e che veda negli altri cattiveria e insensibilità anche quando non ce n’è.

Nel dettaglio, come riporta Biccy, al Grande Fratello 2024 Vittorio Menozzi ha confessato in lacrime a Beatrice Luzzi: “Io non mi sento di appartenere a un gruppo piuttosto che un altro. Poi però non posso nemmeno essere sopra le parti se poi nel giorno sto più con un gruppo. Diciamo che ho capito che sono fatto per avere rapporti singoli, in gruppi non ci voglio stare. Non è il fatto dei gruppi in sé, ma dei condizionamenti mentali. Il fatto di sentirmi in colpa se sto più con una persona invece che un’altra. Si formano quasi dei doveri morali e convenzionali che poi mi fanno stare male e vado in crisi.”

Vittorio Menozzi ha pianto al Grande Fratello 2024 ed è entrato in crisi perché non comprende più gli atteggiamenti di Beatrice Luzzi. Per il giovane concorrente l’attrice ama le liti e le discussioni mentre lui preferisce mantenere un profilo più disteso ed andare d’accordo con tutti. Non si riconosce in nessun gruppo ma vuole la libertà di parlare con tutti. A far allontanare Vittorio da Beatrice, però, c’è anche ciò che è successo lunedì scorso in puntata tra l’attrice e l’ex volto di Temptation Island.

Beatrice Luzzi e Perla Vatiero hanno avuto una violenta discussione nella scorsa puntata del Grande Fratello 2024 che è proseguita anche in seguito. Ebbene su queste discussioni, a sorpresa, Vittorio Menozzi si è schierato in difesa di Perla: “Anche lo scontro tuo e di Perla ieri, avete discusso fortemente. Nelle persone con cui hai litigato io non vedo delle brutte persone. Anche Perla… si è difesa”. Insomma, amicizia al capolinea? Del resto Vittorio è solo l’ultimo dei concorrenti del reality a non comprendere e apprezzare alcuni atteggiamenti dell’attrice.













