Checco Zalone e la compagna Mariangela Eboli si sono lasciati?/ “Da tempo voci di crisi”: il rumor

Checco Zalone e Mariangela Eboli si sarebbero lasciati dopo quasi 20 anni d’amore

L’estate 2024 si sta confermando fatale per numerose coppie dello spettacolo. Da Clio Make Up e il marito Claudio Midolo, che hanno ufficializzato la rottura pochi giorni fa, al gossip non ancora confermato di un addio anche per Rossella Brescia e Luciano Cannito, sono numerose le coppie che si sono dette o si stanno dicendo addio in queste calde settimane estive. L’ultima indiscrezione arriva da Dagospia e riguarda un’altra longeva coppia dello spettacolo, seppur riservata e poco avvezza ai riflettori: Checco Zalone e la compagna Mariangela Eboli.

Come riporta il portale, infatti, i due si sarebbero separati dopo quasi 20 anni d’amore: era il 2005 quando il comico e la sua compagna si conobbero e, pur non avendo mai celebrato il matrimonio, hanno costruito una bellissima famiglia con la nascita di due figlie, Gaia e Greta, rispettivamente nel 2013 e nel 2017. Nonostante la loro estrema riservatezza, si legge, “sulla coppia circolavano da tempo voci di crisi“: ora l’attore si sarebbe presentato nello studio di un avvocato di Roma per dare il via alle pratiche di fine rapporto.

Mariangela Eboli, il primo incontro con Checco Zalone e le comparse nei suoi film

Checco Zalone e Mariangela Eboli sono sempre stati una coppia molto affiatata e accomunata dalla passione per la musica. Come raccontato dall’attore in un’intervista a Repubblica di qualche anno fa sul loro primo incontro, “lei cantava in una pizzeria. Mi sono presentato: ‘Sono un musicista matrimonialista e avrei bisogno di una che canta nei matrimoni’. Ma, sfigato come sono, non mi capitarono più matrimoni”. La coppia avviò così una collaborazione che, dopo quel primo incontro, si trasformò in una storia d’amore.

Mariangela Eboli è anche comparsa in due celebri film dell’attore, Cado dalle nubi e Che bella giornata, e inoltre sarebbe amministratrice unica della società di Checco Zalone, la Mzl srl.











