Beatrice Luzzi stuzzica Rosy al Grande Fratello/ “Ultimamente ti metti tutta in tiro e…”

Beatrice Luzzi riconquista la casa del Grande Fratello

Il ritorno nella casa del Grande Fratello 2023 di Beatrice Luzzi ha riportato un po’ di brio e sta creando varie dinamiche. Con il ritorno di Beatrice la casa si è spaccata con alcuni concorrenti più vicini alla Luzzi come Stefano, Vittorio e Fiordaliso ed altri che, invece, continuano a non tollerare i suoi atteggiamenti. Beatrice sta trascorrendo il suo tempo con i concorrenti che sente più vicini. Oltre che con Vittorio, infatti, si lascia andare a lunghe chiacchierate con Fiordaliso che le ha fatto anche una confessione bollente.

Fiordaliso choc: "Ecco qual è il posto più strano dove ho fatto l'amore"/ "C'erano 20 orchestrali e…"

Tra le donne, oltre che con Anita, Beatrice fatica a trovare un feeling anche con Rosy Chin. Rientrata in casa dopo aver affrontato i primi giorni di lutto per la morte del padre con la famiglia, Beatrice ha notato un cambiamento d’immagine di Rosy e non ha perso tempo nel farglielo notare.

Beatrice Luzzi e la battuta su Rosy Chin

Rosy Chin prova un interesse particolare per uno degli inquilini della casa del Grande Fratello 2023? A scatenare le voci è stata Beatrice Luzzi che, dopo essere rientrata in casa, si è resa conto del presunto cambiamento della chef. “Ehhh ti vedo, che ti metti tutta in tiro ultimamente? C’è qualcuno che ti ha un po’ stimolato?”, le parole di Beatrice.

Micol Incorvaia in crisi con Edoardo Tavassi?/ Silenzio rotto dall'influencer: "Ecco come stanno le cose"

Il video del momento, pubblicato dalla pagina Instagram GfVipNews ha fatto il giro del web scatenando i vari commenti degli utenti. Beatrice, nel video, sottolinea inoltre la bellezza di Rosy che si limita ad ascoltare.













© RIPRODUZIONE RISERVATA