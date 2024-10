Tapiro d’oro di Striscia La Notizia per Beatrice Luzzi dopo lo scontro con Alfonso Signorini al Grande Fratello 2024

La puntata del Grande Fratello 2024 andata in onda lunedì 14 ottobre ha creato una crepa nel rapporto tra Alfonso Signorini e la sua opinionista Beatrice Luzzi. Tutta colpa di una battuta fatta dal conduttore che è stata ben poco gradita dall’ex gieffina, come d’altronde palesato dal suo volto in diretta. Parlando dell’avvicinamento tra Shaila Gatta e Javier Martinez e delle coccole sotto le coperte, il conduttore ha infatti detto: “Tu sei un’esperta di piumoni, Beatrice!”.

Il riferimento è al rapporto nato nella Casa tra Beatrice e Giuseppe Garibaldi, fatto anche di tenerezze sotto le coperte. Un’ironia che ha disturbato l’opinionista, che in tutta risposta ha pubblicato un tweet pungente contro il conduttore (pur non citandolo): “La cultura non necessariamente rende signori”.

Nuova stoccata di Beatrice Luzzi a Signorini

Il botta e risposta non è rimasto inosservato, così, dopo il Tapiro d’oro arrivato ad Alfonso Signorini per la sua gaffe sulla dieta, la nuova statuetta di Striscia la Notizia è per Beatrice Luzzi. Valerio Staffelli ha esordito stuzzicando l’opinionista: “Tu sei un’esperta di piumoni, Beatrice!.” “Io esperta di piumoni? Certo detto da Signorini… che secondo me il vero esperto è lui”, è stata la risposta di Beatrice, con stoccata al conduttore. Dopo aver sottolineato che sotto quel fatidico piumone non è successo niente, Beatrice ha poi dichiarato: “Secondo me il vero esperto è lui. Sono sicura che Alfonso l’ha fatto con leggerezza, però io sono una signora e c’erano anche i miei figli in studio”. E ha concluso con una battuta: “Quando ho visto in studio il tapiro in braccio ad Alfonso e Cesara Buonamici ho pensato che fosse il loro bimbo…Me l’hanno fatta pagare…”