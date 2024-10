Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi: cos’è successo nell’ultima puntata del Grande Fratello 2024

Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi ai ferri corti? A scegliere la Luzzi come opinionista del Grande Fratello 2024 accanto a Cesara Buonamici è stato lo stesso Signorini che, nel corso dell’ultima puntata del reality trasmessa da canale 5, si è lasciato andare ad una battuta che sembrerebbe abbia infastidito l’attrice. Tutto sarebbe nato durante il blocco dedicato ad Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo che hanno potuto trascorrere una settimana insieme nella casa più spiata d’Italia. Enzo Paolo e Carmen, prima di salutarsi, hanno svelato di aver fatto l’amore nella casa.

GRANDE FRATELLO 2024, 8A PUNTATA/ Diretta, eliminato: in quattro in nomination!

Una confessione che ha spiazzato il conduttore che, rivolgendosi a Beatrice Luzzi, ha detto: “Cioè, la Luzzi è una santa a confronto a te!”. Una battuta che, però, non è piaciuta alla Luzzi che immediatamente ribattuto così: “Ma la smettiamo? Io non ho fatto niente”. A sua volta, Beatrice avrebbe infastidito Signorini commentando l’avvicinamento di Shaila Gatta a Javier Martinez e facendole notare di non essere stata totalmente sincera con il pallavolista argentino riferendosi ad una alcune dichiarazioni fatte a Lorenzo Spolverato. Ma i rumors sulle incomprensioni tra Signorini e la Luzzi saranno vere?

Marlene e Karole, le figlie di Eleonora Cecere piangono al Grande Fratello/ "Ci manchi, ti guardiamo sempre"

Signorini e Beatrice Luzzi: cosa c’è di vero dietro il presunto scontro

Dopo la puntata del Grande fratello 2024, su X (il vecchio Twitter, ndr), Beatrice Luzzi ha scritto il seguente messaggio: “La cultura non necessariamente rende signori”. Nelle scorse ore, poi, sul web, si è diffusa la voce di un presunto gesto social di Signorini contro la Luzzi: secondo il popolo del web, Signorini avrebbe smesso di seguire la Luzzi su Instagram. Secondo i più attenti, però, pare che Signorini non abbia mai seguito Beatrice.

Tra il conduttore e l’opinionista, dunque, c’è davvero tensione? Signorini non commenta e resta in silenzio, almeno fino alla prossima puntata del Grande Fratello durante la quale il conduttore e Beatrice Luzzi potrebbero smentire e mettere a tacere tutte le voci di questi giorni.

Perché Grande Fratello 2024 non va in onda oggi 10 ottobre/ Ecco quando torna in onda il reality