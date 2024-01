Beatrice Luzzi, toccante lettera a papà Paolo dopo la morte/ “Mi hai permesso di salutarti. Al funerale…”

La lettera di Beatrice Luzzi a papà Paolo dopo la sua morte letta in diretta al Grande Fratello 2023

Beatrice Luzzi ha perso suo padre Paolo. Per lui ha scritto una lunga e toccante lettera, letta in diretta al Grande Fratello 2023. “Mio amatissimo babbo, sono qui a ringraziarti per tutto quello che mi hai dato: la vita, prima di ogni altra cosa, cure attente che non hai mai lesinato, autostima, libertà, viaggi, ironia, mondanità e quel pizzico di follia che tanto ti contraddistingueva. – ha esordito l’attrice – Al tuo funerale, partecipatissimo, nessuno di noi ha pianto. In cuore nostro sapevamo che era quello che volevi, andare via.”

La lettera continua con un racconto delle condizioni di papà Paolo: “Era ormai qualche anno che eri stufo dei limiti ai quali l’età avanzata aveva costretto il tuo spirito indomito. Quando vedevi i tuoi amati nipoti, ti rianimavi, è vero, e con poche battute riuscivi a trasmettere la tua infinita empatia, ironia, ma poi stanco ti accomiatavi nella tua stanza, che era ormai la tua grotta.”

L’ultimo saluto di Beatrice Luzzi a suo padre Paolo

La toccante missiva arriva poi al suo culmine con la parte più intima: “Hai scelto di andare via in un momento che potrebbe apparire il peggiore ma che così non è. Fra i mille doni che mi hai fatto questo è stato l’ultimo e prezioso. – ha scritto Beatrice, per poi concludere – Mi hai permesso di salutarti prima di Natale, e trasmettendomi il tuo immenso amore, mi hai detto che eri fiero di me. Non me lo avevi detto mai così chiaramente come hai fatto quest’ultima volta, seppur condizionato dal dolore fisico e mentale. È stata l’ultima volta, l’ultima di questa vita, si intende, perché siamo esseri infiniti babbo, e le nostre molecole saranno connesse sotto mille forme per l’eternità. Addio babbo, vola lontano e leggero, tua Briciola.”











