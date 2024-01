Beatrice Luzzi torna al Grande Fratello 2023?/ Destino ancora incerto ma non si escludono colpi di scena

Beatrice Luzzi potrebbe rientrare al Grande Fratello 2023, dopo aver lasciato la casa per gravi motivi famigliari

Da qualche giorno Beatrice Luzzi ha lasciato la casa del Grande Fratello 2023 per la morte dell’amato papà. In prima battuta si pensava si trattasse di un’uscita di scena definitiva per l’attrice, che però potrebbe clamorosamente rientrare in gara. “Abbiamo appreso dalle nostre fonti vicine a Mediaset che quella della Luzzi non è un’eliminazione definitiva. Quindi starà a lei decidere cosa fare dopo aver vissuto questo periodo di dolore”, riporta fanpage in riferimento alla situazione della Luzzi.

Grande Fratello 2023, "minuto di silenzio" per Beatrice Luzzi/ Arriva il freeze: la reazione dei concorrenti

Dunque la decisione finale pare essere nelle mani di Beatrice, che deve decidere se vivere il suo lutto al di fuori della casa o provare a rituffarsi nel reality. In tal senso, anche Francesco Vecchi a Mattino 5 aveva aperto ad un ritorno della concorrente: “Mi hanno detto che non si tratta di un addio o di un abbandono definitivo del programma. Quindi diciamo solo che per il momento è uscita“.

Anita Olivieri choc: “Mi hanno chiamata in confessionale, 4 cretini fuori…”/ E’ polemica sul web

Myrta Merlino sul destino Beatrice al Grande Fratello 2023: “Il GF ci stupirà, potrebbe rientrare nella casa ma…”

Allo stato attuale, infatti, sul sito ufficiale del Grande Fratello 2023 la foto di Beatrice Luzzi è ancora colorata, esattamente come gli altri concorrenti ancora in gara. Un indizio che la dice lunga sul futuro dell’attrice, che appunto potrebbe fare rientro nella casa più spiata di Italia nelle prossime puntate.

Secondo quanto riferito da Myrta Merlino in tv, lunedì sera scopriremo la decisione finale di Barbara, senza escludere colpi di scena. “Il Grande Fratello continuerà a stupirvi con tante cose e ci stupirà, lunedì infatti vi aggiorneremo anche su Beatrice Luzzi che potrebbe rientrare nella casa“, ha detto la famosa presentatrice. Non resta a questo punto che attendere la puntata di lunedì sera, per saperne di più sul futuro della Luzzi.

Grande Fratello 2023, concorrenti a rischio squalifica per l’uscita di Beatrice Luzzi?/ “Provvedimenti seri…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA