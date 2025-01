La diretta di oggi 23 gennaio 2025 al Grande Fratello sorprende minuto dopo minuto, tra scontri accesi e qualche sassolino dalla scarpa che Beatrice Luzzi si sta togliendo con Stefania Orlando. Ma come è arrivata a vendicarsi con la collega opinionista? Partiamo dall’inizio e facciamo chiarezza. Alfonso Signorini ha chiamato Shaila Gatta e Stefania Orlando per un confronto, come spesso accade durante la puntata del Grande Fratello. Le due, infatti, si sono punte per tutta la settimana dopo una frase detta dalla prima.

Infatti, la Orlando si era lasciata andare a un sincero commento, spiegando che secondo lei Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato stanno fingendo al Grande Fratello, dato che le loro liti sono sempre esagerate e sembrano delle vere e proprie messe in scena per guadagnare ascolti e finire nelle clip sui social. Stefania ha detto che non è possibile litigare tutta notte a favor di telecamera per poi riabbracciarsi la mattina come se nulla fosse, e il pubblico le ha dato ragione notando una certa stranezza nel comportamento dei due. Beatrice Luzzi, però, ha colto l’occasione per dirle qualcosa.

Beatrice Luzzi contro Stefania Orlando: Mi avevi accusato di…”

Beatrice Luzzi, seduta in studio accanto a Cesara Buonamici al Grande Fratello, ha interrotto la lite tra Stefania Orlando e Shaila Gatta per dire una cosa: “Quando io alla seconda settimana del Grande Fratello invitai Shaila a un pochino più di pudore e rispetto“, ha esordito la Luzzi, “Mi ricordo che Stefania intervenne in televisione accusandomi di essere bigotta, e che quella era solo la libertà“. Poi la stoccata che si è guadagnata un applauso dal pubblico: “Ero bigotta io o lo sei diventata tu?“.

Stefania Orlando, però, non si è lasciata intimorire dalle parole dell’opinionista, ricordandole che la situazione era molto diversa. Infatti la frase di Beatrice Luzzi riguardava quello che succedeva all’interno della casa, che secondo l’attrice di Vivere doveva avere un carattere più “contenuto”. Alfonso Signorini, però, le ha interrotte prima che scoppiasse una seconda lite tra le due e ha chiesto cortesemente di concentrarsi sul confronto con Shaila Gatta, accusata di essere finta e creare le liti ad hoc nella casa. Dove starà la verità? Per ora pare che il pubblico si sia schierato con la Orlando…a discapito di Beatrice Luzzi!