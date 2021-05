Beatrice Marchetti/ Beniamina del pubblico e di Francesca Lodo: “Grazie di tutto!”

Alla fine sarà proprio Beatrice Marchetti quella che vincerà l’Isola dei Famosi 2021? La bella modella continua ad essere osservata speciale di quest’ultimo scorcio di edizione perché dopo il terremoto portato sull’Isola e tra i naufraghi fino al tradimento di Awed, la modella ha avuto modo di farsi conoscere e di conquistare donne e uomini nella sua esperienza solitaria. Nei giorni scorsi ha avuto modo di costruire il suo amico immaginario con il cocco, poi naufrago in mare durante il trasloco su questa nuova Playa, ma non si è arresa ed ecco spuntare la nonna cocco fino a quando a farle compagnia lunedì scorso non è arrivata Francesca Lodo. La bella sarda è stata eliminata ed è finita sull’Isola insieme a lei ma questa sera entrambe (in realtà più quest’ultima) rischiano grosso, ma cosa di preciso?

Le anticipazioni dell‘Isola dei Famosi 2021 rivelano che questa sera ci sarà un televoto flash nel caso in cui il nuovo eliminato deciderà di rimanere con Beatrice Marchetti e la Lodo. A quel punto, però, sarà lanciato un televoto flash perché non ci sarà modo di avere tre naufraghi sull’isola imboscadissima ma dovranno rimanere solo in due, chi uscirà a quel punto? Siamo sicuri che la bella modella che ci ha allietato con diari, amici cocchi e vestiti di foglie, continuerà la sua corsa senza alcun rischio ma molto dipenderà da chi sarà l’eliminato di questa sera. I fan amano Beatrice e sono pronti a sostenerla fino alla vittoria.

