Beatrice Marchetti, costume hot all’Isola dei Famosi/ Fa moda vestita solo di foglie

Anche l’Isola dei Famosi può diventare una passerella di moda. Lo ha dimostrato Beatrice Marchetti che da alcune settimane sta ormai vivendo in totale solitudine questa avventura televisiva. Così, per scacciare la noia e tenersi impegnata, la naufraga ha trovato un passatempo che la riconduce proprio nel suo mondo: quello della moda. Così in queste settimane da sola su Playa Imboscada, Beatrice ha deciso di creare dei veri e propri costumi. Come? Semplicemente con delle foglie trovate qua e là. Dopo un modello molto succinto mostrato la scorsa settimana, nel daytime in onda oggi su Canale 5 la Marchetti ne ha mostrato un secondo, ancor più elaborato e particolare.

Beatrice Marchetti, nuovo bikini foglia all’Isola dei Famosi 2021

“Oggi ero particolarmente ispirata e ho deciso di creare un nuovo costume della mia collezione bikini foglia!” ha annunciato Beatrice Marchetti nel corso del daytime in onda il 3 maggio su Canale 5. Così ha spiegato com’è avvenuta la creazione: “Ho preso due foglie di palma e le ho utilizzate come top. Per lo slip ho utilizzato un’unica foglia che ho deciso di intrecciare. Poi per abbellirlo un po’ ho deciso di mettere dei figli di spago e corda. Devo dire che questo è molto più resistente dell’altro”. Chissà se lo sfoggerà anche nel corso della nuova diretta su Canale 5.

