Beatrice Marchetti e Isolde Kostner concorrenti Isola dei Famosi 2021?/ L’ingresso…

Il cast dell’Isola dei Famosi 2021 sta per arricchirsi di nuovi concorrenti. Durante la nuova puntata del reality show, in onda giovedì 1° aprile, in prima serata su canale 5, Ilary Blasi presenterà agli attuali concorrenti e al pubblico due nuove naufraghe, pronte a mettersi in gioco per vivere un’esperienza unica. Secondo quanto rivela in anteprima Tv Blog, le due nuove concorrenti della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi sono Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. La prima è una modella di Brescia che ha posato per le più importanti riviste di moda. Ha anche lavorato nel film “Loro” di Paolo Sorrentino e si definisce una persona che ama le cose semplici e naturali. Bellissima e con un fisico mozzafiato, è pronta a sbarcare in Honduras aumentando le quote rose dell’Isola. Con Beatrice Marchetti, però, dovrebbe arrivare anche una vera campionessa dello sport.

"Vera Gemma subdola, pronta a provocare"/ Miriana Trevisan attacca a Mattino5

ISOLDE KOSTNER, DALLE PISTE DI SCI ALL’ISOLA DEI FAMOSI FAMOSI 2021

Negli scorsi giorni, tra i nomi indicati come probabili nuovi concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 era spuntato anche quello di Carolina Kostner. Tuttavia, stando a quello che riporta Tv Blog, in realtà, in Honduras, dovrebbe sbarcare Isolde Kostner e non Carolina Kostner. Dopo aver collezionato una serie di successi e vittoria sulle piste da sci, Isolde Kostner sarebbe pronta anche a conquistare le spiagge dell’Honduras. Gli ingressi della Marchetti e della Kostner dovrebbero avvenire, stando a quello che si legge su Tv Blog, durante la puntata di domani sera. Nelle prossime puntate, inoltre, i cast dovrebbe arricchirsi ancora. Secondo alcuni rumors, infatti, dovrebbero arrivare ancora altri tre concorrenti oltre a quelle già citate. Un altro nome che sta circolando è quello di Emanuela Tittocchia, indicata come probabile concorrente da Riccardo Signoretti.

LEGGI ANCHE:

Lite Awed Vs Gilles Rocca "Hai distrutto Daniela"/ Brosio "Indisponente e maleducato"Elisa Isoardi chiede scusa alla madre Irma/ "Perdonami per quello che ho fatto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA