Beatrice Niederwieser e Chiara, moglie e figlia Red Canzian/ Quella volta che gli ha salvato la vita..

Chi ama la musica italiana non può certamente non avere apprezzato i Pooh, autori di molte delle canzoni che sono entrate nella storia della musica, e i loro componenti. Tra questi c’è Red Canzian, il batterista, entrato a far parte della band a inizio anni ’70 nel momento in cui i colleghi erano alla ricerca di un bassista che potesse sostituire Riccardo Fogli, intenzionato a proseguire la sua carriera da solista.

Nonostante in pubblico appaia particolarmente riservato, l’artista ha avuto una vita sentimentale piuttosto turbolenta. Tra i suoi flirt ci sono quelli con Marcella, Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè, Mia Martini e Serena Grandi. Ora che non è impegnato con i concerti si dedica a una delle sue passioni più grandi, quella per le piante e per i bonsai in modo particolare.

Nel 2015 in seguito a un malore Red Canzian è stato operato d’urgenza, ma fortunatamente quel periodo terribile è ormai alle spalle: “Ho avuto una dissecazione aortica – aveva raccontato in un’intervista -. Praticamente mi è scoppiata l’aorta. Ogni ora perdi il 20% di possibilità di vivere. C’erano tre possibilità su cento di salvarsi. È stato un miracolo. Sono quelle cose che succedono perchè c’è un percorso tracciato. Doveva andare così”.

L’artista è legatissimo alla figlia, Chiara, nata dal matrimonio con Delia Gualtiero. Sin da bambina ha mostrato una grande passione per la musica e ha inciso con il papà “Il calcio nel sorriso“. Successivamente ha però deciso di dedicarsi ad altro, dando sfogo al suo amore per la cucina. La ragazza, classe 1989, ha così iniziato a cucinare torte che sono state subito apprezzate. Qualche anno dopo è diventata vegana e realizza ricette che soddisfano i suoi gusti. Non solo, è arrivata a scrivere un libro di ricette sul tema insieme al papà. Il batterista è convinto che il veganesimo lo abbia aiutato a salvarsi quando è stato male.

Al fianco dell’ex componente dei Pooh ormai da anni c’è la sua seconda moglie, Beatrice Niederwieser, con cui si è sposato nel 2000. Il loro primo incontro è avvenuto grazie ad amici comuni, ma i due hanno scoperto di essere innamorati solo dieci anni dopo. Chiara e Bea sono oggi legatissime e sostengono il “loro uomo” in ogni momento.





