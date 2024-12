Chiara Canzian, chi è la figlia di Red Canzian: appassionata di musica fin da bambina

Con due genitori così, Chiara Canzian non poteva che percorrere la strada che poi scelto. Nata nel 1989 a Vittorio Veneto, la cantautrice è la figlia di Red Canzian, bassista di Pooh, e della cantante Delia Gualtiero. La musica ha sempre fatto parte della sua vita, e come potrebbe essere il contrario? Per questo fin da bambina ha cominciato a cantare in compagnia del padre e di Phil Mer, nomi d’arte di Philip Mersa, il figlio della seconda moglie del padre, Beatrice.

La sua carriera da cantautrice è iniziata da giovanissima, nel 2009, con il suo primo album, “Prova a dire il mio nome”: con un brano dall’omonimo titolo a esordito a Sanremo. Negli ultimi anni, Chiara si è un po’ allontanata dal mondo della musica, dedicandosi invece ad una seconda attività che le sta dando delle soddisfazioni incredibili: quella da blogger. Chiara Canzian infatti è una food blogger vegetariana: insieme al papà ha scritto inoltre un libro, “Sano vegano italiano”.

Chiara Canzian, il rapporto con il papà Red Canzian: “Sarà sempre la mia bambina”

Sui social Chiara Canzian è seguita da 29.000 follower: quotidianamente, condivide le sue ricette vegetariane e vegani del cuore insieme ai suoi follower, ma non solo. Negli ultimi anni si è dedicata anche al teatro, portando in scena una serie di spettacoli. Una figura poliedrica dunque, partita dalla musica e arrivata alla recitazione. Cosa possiamo dire, invece, del rapporto con il papà Red Canzian? Lui, parlando della sua Chiara, ha detto qualche anno fa: “Lei è stupenda, sarà sempre la mia bambina…“. Il loro rapporto è ottimo, così come quello di Chiara con Bea, la moglie del papà, e con il fratellastro Phil, con il quale ha collaborato in più occasioni.