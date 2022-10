Beatrice Niederwieser, moglie Red Canzian/ “Donna teutonica e forte: grazie a lei…”

BEATRICE NIEDERWIESER, CHI E’ LA MOGLIE DI RED CANZIAN?

Chi è Beatrice Niederwieser, la moglie di Red Canzian? Questo pomeriggio il 71enne compositore e polistrumentista trevigiano sarà protagonista della nuova puntata domenicale di “Da noi a ruota libera” e l’ospitata nel salotto televisivo di Francesca Fialdini accenderà inevitabilmente i riflettori non solo sulla sua musica e i prossimi impegni professionali ma anche sul privato di Canzian e sulla donna che da oltre vent’anni è al suo fianco e che è stata molto importante di recente quando l’ex bassista dei Pooh è stato a lungo ricoverato in ospedale e ha temuto anche di morire. Ma andiamo con ordine e scopriamo cosa sappiamo di lei.

Beatrice Niederwieser, ma per chi le vuole bene è semplicemente Bea, è convolata a giuste nozze con Red Canzian nel lontano 2002: la donna, di origini chiaramente tedesche e residente per tanti anni a Bolzano, pur non amando particolarmente i riflettori e centellinando le presenze sul piccolo schermo assieme al compagno, condivide con lui non solo la passione per la musica (è diplomata in pianoforte) ma pare che ne sia anche la musa. Come sappiamo in tutto questo tempo la coppia non ha avuto figli: entrambi infatti, al momento di conoscersi, erano già diventati genitori rispettivamente di Chiara e Philipp e, come ricordato dallo storico membro dei Pooh, “io e lei abbiamo rinunciato a fare un figlio nostro perché volevamo goderci la nostra realtà senza avere altre cose che ci portassero altrove”.

RED CANZIAN, “MI AGGRAPPO A LEI NELLE DIFFICOLTA’: QUANDO RISCHIAVO DI MORIRE…”

Infatti, come si ricorda, dopo le storie d’amore con Marcella Bella, Patty Pravo, Loredana Bertè e Mia Martini, Red Canzian si era sposato una prima volta con la collega Delia Gualtiero: dalla loro relazione, prima della separazione avvenuta nel 1992, era nata la primogenita e unica figlia Chiara (1989). Dal 9 luglio del 2000 invece Canzian è diventato il marito di Beatrice Niederwieser, già madre del batterista Philipp Mersa, meglio conosciuto col moniker di Phil Mer e protagonista pure di alcune collaborazioni non solo con gli stessi Pooh ma anche con la sorellastra Chiara. Questo per spiegare come quella di Canzian sia una vera e propria famiglia allargata di cui Bea è il perno: “A lei mi aggrappo nei momenti difficili” ha ricordato in una occasione, dichiarandole il suo amore ma ammettendo di essersi anche sentito in colpa per aver fatto passare momenti drammatici alla moglie e ai figli.

Il riferimento di Canzian è al 2015 quando era stato sottoposto a un primo intervento al cuore a causa di una dissecazione aortica, ma anche all’infezione di qualche mese fa che l’aveva costretto a un lungo ricovero e aveva fatto temere i suoi fan. Parlandone in una lunga intervista al Quotidiano Nazionale, il polistrumentista ha ricordato come Beatrice Niederwieser si sia ritrovata da un momento all’altro “un marito che stava morendo in ospedale e lei doveva andare ad assistere alle prove di ‘Casanova Opera Pop’ (lo spettacolo da lui firmato che lo vede lavorare assieme a Chiara e Philipp, NdR), era il primo giorno…”. E ricorda ancora: “Lei ha avuto un momento di disperazione ma poi l’ha superato: è una donna teutonica, molto forte. Si è messa a testa bassa come ha sempre fatto nella sua vita dato che è rimasta orfana a undici anni, ha fatto da mamma alla sorella più piccola e a 17 anni lavorava già” spiega Canzian, spiegando il suo stupore al fatto che Bea in quel periodo riuscisse a conciliare le prove dello spettacolo e l’assidua presenza al suo fianco in ospedale.











