Beatrice Niederwieser, moglie Red Canzian/ “Fa di tutto per realizzare i miei sogni”

Red Canzian e la moglie Beatrice Niederwieser saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, mercoledì 9 novembre, di Oggi è un altro giorno. Beatrice Niederwieser, detta “Bea”, è il bassista dei Pooh si sono sposati nel 2000: “Abbiamo festeggiato 20 anni di matrimonio il 9 luglio ma stavamo insieme già da 8 e ci conoscevamo da altri 10. È una vita che ci conosciamo”, ha raccontato Canzian a Pierluigi Diaco nel salotto di “Io e te”. Il loro primo incontro è avvenuto a Corvara, in Alto Adige, a presentarli sono stati amici in comune bolognesi: “Ci abbiamo messo anni, ma poi abbiamo capito che andare a vivere insieme e sposarci fosse l’unica cosa da fare. Beatrice è diplomata in pianoforte, sa ascoltare con il cuore e consigliarmi per il meglio”, ha confessato Canzian al settimanale Gente.

Beatrice Niederwieser e Red Canzian: ecco perché non hanno avuto figli

Quando si sono conosciuti Beatrice Niederwieser e Red Canzian erano entrambi già genitori: il bassista dei Pooh ha avuto una figlia, Chiara, dal matrimonio con Delia Gualtiero, mentre Bea è mamma di Philipp Mersa, nato da una precedente relazione. I due non hanno avuto figli insieme: “Io e Bea abbiamo rinunciato a fare un figlio nostro perché volevamo goderci la nostra realtà senza avere altre cose che ci portassero da altre parti”, ha spiegato Canzian ai microfoni di Oggi è un altro giorno. Beatrice Niederwieser è sempre al fianco del marito: “Ho la fortuna di avere una famiglia meravigliosa intorno a me, che collabora e che partecipa ai miei sogni. Ho una donna che fa di tutto per realizzare i miei sogni. Bea è un riferimento assoluto, appoggia ogni mio sogno: a volte sono delle follie, a volte riusciamo a metterli in pratica”.

