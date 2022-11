Beatrice Quinta, inedito a X Factor 2022/ Il pubblico si divide e i giudici…

Beatrice Quinta, X Factor 2022: un nuovo inedito

L’ultimo inedito di Beatrice Quinta, proprio sul palco di X Factor 2022, convinse solo Dargen D’Amico e stasera avrà la possibilità di proporne un altro. Da allora, la cantautrice ha fatto notevoli passi avanti nelle performance, quindi potrebbe davvero stupire. Estremamente versatile, Beatrice non sembra, almeno per adesso, a rischio eliminazione. In termini di pubblico, è però un personaggio che divide abbastanza. Soprattutto dopo la sua ultima esibizione. C’è chi ammira estasiato la sua performance e chi, invece, rimane fermo all’abito, forse inadatto all’occasione.

Altri commenti invece, riguardano la scelta del brano, giudicando l’adattamento in cassa dritta poco rispettoso. Nel complesso però, la giovane cantautrice acquista sempre più consensi, confermando le altissime aspettative di Dargen D’amico e piazzandola tra i concorrenti preferiti del talent. Non resta dunque che attendere di ascoltare il suo nuovo inedito.

La trapezista del pop, Beatrice Quinta

Presentata da Francesca Michielin come trapezista del pop, la cantautrice siciliana Beatrice Quinta canta un suo personale adattamento elettro-dance della celebre Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti a X Factor 2022. Beatrice Quinta fa parte del roster di Dargen D’amico e, grazie a lui, mette in scena una performance discreta, liberamente ispirata a quelle di Kylie Minogue. Il brano, mostro sacro della musica italiana, era difficilissimo e, imprecisioni a parte, Fedez, Dargen e Rkomi la premiano. Ambra Angiolini però, la definisce esagerata e decisamente al limite per il brano di Battisti.

Beatrice Quinta non demorde. In ogni sua performance non solo mette la sua potente voce, ma anche una notevole capacità di muoversi sulla scena. Il suo stile pop, sarcastico e avvincente, è contornato da coreografie e scenografie degne di una vera e propria professionista. Il palco è decisamente suo. La giovane cantautrice siciliana, classe 1999, si salva e può accede alla quarta puntata di X Factor 2022. Questa, in onda il prossimo giovedì su Sky, la vedrà portare uno dei suoi inediti.











